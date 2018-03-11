انقلاب سيارة ينهي حياة امرأة في أولاد بوزيري

إبراهيم الحافظون من سطات

لقيت امرأة مصرعها على الفور إثر تعرّضها لحادثة سير مميتة، نتيجة انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، في النفوذ الترابي لقيادة أولاد بوزيري بإقليم سطات.

الهالكة "ع، ب"، المزدادة سنة 1983 بمراكش، كانت تقود سيارة خفيفة متوجهة نحو مراكش، إلا أن العربة انحرفت عن الطريق وانقلبت مرّات عدّة، لتسقط في منحدر على مستوى منعرجات "عوّاج الصواكّة".

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي تابعة للمركز الترابي مشرع بن عبّو، من سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية قيادة أولاد بوزيري، لتتم معاينة الحادثة ونقل جثة المفارقة الحياة إلى مستودع الأموات بسطات، وفق تعليمات النيابة العامة المختصّة.