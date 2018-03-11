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الرئيسية | حوادث | دراجة "تريبورتور" تسقط قتيلا في عاصمة سوس

دراجة "تريبورتور" تسقط قتيلا في عاصمة سوس

دراجة "تريبورتور" تسقط قتيلا في عاصمة سوس
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 11 مارس 2018 - 05:05

لفظ، شخص في الأربعينات من عمره أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في أكادير، متأثرا بنزيف وجروح بليغة على مستوى الرأس، أصيب بهاعندما دهسته دراجة ثلاثية العجلات بشارع محمد الخامس بالمدينة ذاتها، قبل أن يلوذ سائقها بالفرار، وفق شهود عيان.

وكان الضحية يهم بقطع الطريق قبل أن تصدمه الدراجة، وترميه إلى وسط الطريق، وكادت شاحنة أن تحوله إلى أشلاء.

حضرت السلطات الأمنية لمعاينة الحادثة، ونقل الضحية إلى المستشفى، عقب فتح تحقيق في ظروف وأسباب الحادثة، ومحاولة الاهتداء إلى سائق الدراجة النارية؛ كما استمع المحققون إلى سائق الشاحنة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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