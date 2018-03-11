24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:41
|12:42
|15:59
|18:36
|19:50
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- لاعبو الرجاء يقررون مقاطعة حصص التداريب
- ارتفاع نسبة تأنيث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
- تفاوض بين مدريد والرباط لتنظيم التهريب بسبتة
- بولحجول: لست انفصاليا وولي العهد أعجب بغنائنا
- مندوبية الغابات: الانقراض يهدد قرد "الماغو"
مصدر: "رسالة الزفزافي" تسائل زيان .. والمحامي: تصرف صبياني (5.00)
حواجز الأمواج تجابه القلق الياباني بعد 7 سنوات من ضربة "تسونامي" (5.00)
الشهيد المفقود بن الطيب .. بركاني قاتل في صفوف الثورة الفلسطينية (5.00)
- رصيف الصحافة: صرف "معاشات البرلمان" يهدد أموال مواجهة الأزمات - (71)
- بنعتيق يدعو مغاربة ألمانيا إلى جلب استثمارات كبرى ودعم تنمية الوطن - (57)
- رئيس الحكومة: الدستور عزز ألسن المملكة .. لا خوف على اللغة العربية - (50)
- إيقاف ناشط يؤجج الاحتجاجات في جرادة والنيابة العامة تبرر تدخلها - (44)
- بايتاس: مسار الثقة إعلان لنهاية شعبوية السياسية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراجة "تريبورتور" تسقط قتيلا في عاصمة سوس
لفظ، شخص في الأربعينات من عمره أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في أكادير، متأثرا بنزيف وجروح بليغة على مستوى الرأس، أصيب بهاعندما دهسته دراجة ثلاثية العجلات بشارع محمد الخامس بالمدينة ذاتها، قبل أن يلوذ سائقها بالفرار، وفق شهود عيان.
وكان الضحية يهم بقطع الطريق قبل أن تصدمه الدراجة، وترميه إلى وسط الطريق، وكادت شاحنة أن تحوله إلى أشلاء.
حضرت السلطات الأمنية لمعاينة الحادثة، ونقل الضحية إلى المستشفى، عقب فتح تحقيق في ظروف وأسباب الحادثة، ومحاولة الاهتداء إلى سائق الدراجة النارية؛ كما استمع المحققون إلى سائق الشاحنة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.