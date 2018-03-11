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كُتّاب وآراء
قاصران يغامران بسلامتهما لبلوغ الجزيرة الخضراء
تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، المرابطة بميناء ثغر سبتة، من ضبط قاصرين مغربيين كانا مختبئين أسفل شاحنة متجهة إلى ميناء مدينة الجزيرة الخضراء، جنوب المملكة الإيبيرية.
وقالت شرطة الميناء إن الموقوفين، أحدهما يبلغ 14 سنة والآخر 15 عاما، اختبآ بالقرب من محاور شاحنة كبيرة مخصصة لنقل السلع. وأضافت أن تواجد العديد من الأطفال القاصرين بالقرب من أماكن إرساء السفن أثار شكوك عناصر الأمن، التي بادرت إلى تفتيش الشاحنة قبل صعودها.
وأوضحت صحيفة "أ بي سي" الإسبانية أن القاصريْن عرضا حياتهما للخطر، مبرزة في السياق ذاته أن هؤلاء القاصرين يلجؤون إلى الاختباء بين كاسرات الأمواج بميناء ثغر سبتة، في انتظار فرصة للتسلل إلى بواخر نقل المسافرين والعربات المتجهة نحو موانئ مدن الجنوب الإسباني.
وأضافت أن الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، يرفضون المكوث بمركز "La Esperanza" المخصص لإيوائهم، مشيرة إلى أنهم يظلون معرضين لخطر التشرد والاستغلال بشوارع المدينة السليبة، لا سيما في ظل تزايد أعدادهم.