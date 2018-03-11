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الرئيسية | حوادث | سرقة محل لصياغة المجوهرات تستنفر أمن البيضاء

سرقة محل لصياغة المجوهرات تستنفر أمن البيضاء

سرقة محل لصياغة المجوهرات تستنفر أمن البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 11 مارس 2018 - 14:10

استنفرت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء عناصرها، من أجل فك لغز سرقة محل لصياغة المجوهرات على مستوى مقاطعة سباتة، والذي سرقت منه كمية من الذهب من داخل خزنة في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وشرعت السلطات الأمنية، في فتح تحقيق معمق، وإجراء تحرياتها، من أجل الوصول إلى الجاني أو الجناة المفترضين، خاصة أن القيمة المالية للمسروقات تضاهي عشرات الملايين بحسب أصحاب المحل.

وفور توصلها بإخبارية تفيد تعرض محل لصياغة المجوهرات على مستوى سباتة، قد تعرض للسرقة، انتقلت فرقة أمنية من عناصر الشرطة العلمية والتقنية، حيث تم أخذ البصمات وبعض العينات من السلع، من أجل إخضاعها للتحقيق.

وأكد مصادر للجريدة، أن المحل المذكور، عرف سرقة حوالي ثلاث كيلوغرامات من المجوهرات كانت موضوعة في خزنة، و300 غرام أخرى كانت موضوعة في مكان علوي بالمحل.

وتفاجأ أحد المواطنين، خلال خروجه لأداء صلاة الفجر، بكون أبواب المحل مفتوحة، ليبادر بالاتصال بمالكه، قبل أن يتبين أنه تعرض لسرقة كمية كبيرة من المجوهرات من داخل خزنة كانت موضوعه به.

وأمام هذا الوضع، جرى الاتصال بالمصالح الأمنية بالمنطقة، التي حلت إلى عين المكان، وجرى فتح تحقيق معمق من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية.

وأكد أصحاب المحل المذكور، بحسب ما نقلته مصادر الجريدة، أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أصحاب محلات صياغة المجوهرات للسرقة، حيث سبق وأن طالت العملية سبع محلات في وقت سابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - abdou Tanger الأحد 11 مارس 2018 - 15:35
هههههههههههههههه 3 كيلو ديال الذهب مسدود عليها بفاشيط ( القفل) ديال 260 ريال.!!!!!!!
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26
2 - باحث عن الحقيقة الأحد 11 مارس 2018 - 15:45
يقول صاحب المحل ليست المرة الاولى ويضيف : تمت سرقة كميات كبيرة من الذهب ، اليس هؤلاء الناس في قمة الغباء والبلادة ؟؟ محلات كهذه المفروض ان تكون مجهزة بكاميرات مراقبة وهذا اقل احتياط ، في دول اخرى مثل هذه المحلات توضع بواباتها و صناديق الامانات فيها على إنذارات مبرمجة مسبقا وموصولة عبر تطبيقات حديثة بالدائرة الامنية الاقرب لمكان المحل . لكن هؤلاء الناس يشتغلون في اغلى المعادن بعقلية متخلفة بليدة ، ويبدو ان اصحاب هذه المحلات يبخلون على انفسهم انفاق مصاريف الحماية والمراقبة عن بعد وهذه نتيجة الشطارة . والشطايري كيتعشى جوج مرات ويبات مع ذلك بالجوع
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22
3 - قولة حق الأحد 11 مارس 2018 - 15:57
إن أكثر التجار لايخرجون زكاة أموالهم وحتى عابر سبيل إن أتاهم يردونه بدون عطاء إلا مارحم ربي . وهذه هي النتيجة .الحاصل . الله يخلف عليه
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13
4 - elfedel الأحد 11 مارس 2018 - 16:49
لسلام عليكم.فا الغرب اماكن لفرز القمامة توجد فها كاميراة من النوع الجيد متصلة بالة للتسجيل و هناك منبه عندما يدخل شخص فا لليل .اشارك راي الاخ اللدي قال تجارة بدون زكاة ياتي يوم فسادها
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5
5 - لنغير سلوكنا الأحد 11 مارس 2018 - 17:19
اغلب بائعي الذهب من الغشاشين و الطماعين و عديمي الضمير، يحسبون انفسهم اسيادا و اغنى الناس،يتعاملون مع الزبناء باحتقار او محاولة اغراء النساء، فطبيعي من غبائهم ان يبخل عن حماية نفسه و دكانه لانه يحسب نفسه قافزا و فايقا.
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