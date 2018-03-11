3 قتلى وجريحان في حادثة سير ضواحي تطوان

أيوب صدور

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور، اليوم الأحد؛ فيما أصيب آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حاثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين مدينتي تطوان وواد لاو.

وفق مصادر هسبريس فإن الحادثة نتجت عن اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة خفيفة عائلية، بسبب سوء المقطع الطرقي.

وفور إخطارها انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة، لفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما عملت سيارة الوقاية المدنية على نقل الجريحين إلى المستشفى الإقليمي بتطوان من أجل تلقي العلاج والإسعافات الضرورية.

وفي سياق متصل أكد مصدر طبي في اتصال بهسبريس أن الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل معاناة أحد الضحايا من إصابات بليغة طالت مناطق متفرقة من جسده.