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الرئيسية | حوادث | 3 قتلى وجريحان في حادثة سير ضواحي تطوان

3 قتلى وجريحان في حادثة سير ضواحي تطوان

3 قتلى وجريحان في حادثة سير ضواحي تطوان
أيوب صدور
الأحد 11 مارس 2018 - 17:05

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور، اليوم الأحد؛ فيما أصيب آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حاثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين مدينتي تطوان وواد لاو.

وفق مصادر هسبريس فإن الحادثة نتجت عن اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة خفيفة عائلية، بسبب سوء المقطع الطرقي.

وفور إخطارها انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة، لفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما عملت سيارة الوقاية المدنية على نقل الجريحين إلى المستشفى الإقليمي بتطوان من أجل تلقي العلاج والإسعافات الضرورية.

وفي سياق متصل أكد مصدر طبي في اتصال بهسبريس أن الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل معاناة أحد الضحايا من إصابات بليغة طالت مناطق متفرقة من جسده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المهاجر الأحد 11 مارس 2018 - 17:21
بكل صراحة طريق تطوان وزان هي الطريق التي لم يعطى لها اي اهتمام رغم أهميتها الكبرى في التنمية فهي الطريق المؤدية إلى فاس ....وهي الطريق التي تجلب ملايين للسياح لسفشاون العالمية. ...تخيلوا معي أن هده الطريق تم توسيعها. ..أعترف أن طريق السيار شبه مستحيل بين تطوان وشفشاون لصعوبة التضاريس. .لكن من وزان إلى فاس فهو سهل جدا ...فلمادا لحد الساعة لم يفكر فيه أحد رغم أهميته الجد القصوى. ...
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