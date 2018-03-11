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كُتّاب وآراء
قرصنة موقع إذاعة خاصة يورط شابين بأيت ملول
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية أيت ملول، زوال اليوم الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقذف عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد توصلت، في السادس من شهر مارس الجاري، بشكاية من محطة إذاعية خاصة ـ في إشارة إلى إذاعة أصوات ـ مفادها أن شخصا ولج موقعها الرسمي على شبكة الانترتت، بطريقة غير مشروعة، وقام بقرصنته بعدما بث صورة تتضمن عبارات تنطوي على أفعال القذف والإهانة.
وأورد المصدر بأن إجراءات البحث الميداني، والخبرات التي باشرتها المصالح التقنية للأمن الوطني، مكنت من توقيف مرتكب هذه الجريمة وشريكه بمدينة أيت ملول، كما تم العثور بحوزتهما على معدات وأجهزة معلوماتية يشتبه في استخدامها لارتكاب هذه الأفعال الاجرامية.
وتابع البلاغ "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
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تعليقات الزوّار (3)
Les conséquences peuvent être catastrophiques à tout les niveaux .
les sanctions doivent êtres égales aux dégâts causés .