24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/03/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:40
|12:42
|16:00
|18:36
|19:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- الناصري .. فنان فطري
- تسول الأطفال بمدن الهامش
- ضيق الطرقات واختناق المدارات يبصم حركة السير والجولان بأكادير
- وفاة شاب في حوض مياه ضواحي مدينة خريبكة
- باحث تراثيّ يبرز تاريخ "الشيخات" ومساواة "العيطة" بين الجنسين
عدنان يُدون مشاهداته في مونتريال الكندية .. ألفة وجمال وحنين (5.00)
تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس (5.00)
- تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس - (131)
- شركة بريطانية تكتشف حقلا جديدا للغاز في المغرب - (67)
- العُثماني: لا انتخابات مبكرة .. والحكومة ستُكمل ولايتها إلى 2021 - (56)
- المؤتمر الوطني الخامس للغة العربية يكمل النقاشات وينسج التوصيات - (47)
- مسيرة إقليمية حاشدة في جرادة .. وإضرابات تشعل "عاصمة الفحم" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وفاة شخص في انقلاب سيارة بين تطوان وشفشاون
الأحد 11 مارس 2018 - 21:05
توفي شخص وأصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة في انقلاب سيارة، بعد زوال اليوم الأحد، على الطريق الرابطة بين مدينتي تطوان وشفشاون.
مصادر مطلعة وصفت الحادثة بالمروعة، مرجعة أسبابها إلى السرعة المفرطة والتساقطات المطرية، التي زادت من صعوبة التحكم في فرامل السيارة، التي هوت في أحد الأودية على قارعة الطريق، وتضررت بشكل بليغ.
وإثر إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة لفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل من أصيب إلى المستشفى الإقليمي بتطوان من أجل تلقي العلاج والإسعافات الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - السفاح المبيح الأحد 11 مارس 2018 - 22:20
تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته وافرغ الصبر والسلوان على اهله ووالديه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، قاتل الله حوادث السير فقد افنت البشرية .
2 - الجوهرة الزرقاء الأحد 11 مارس 2018 - 23:12
ان لله و إن اليه راجعون الله ارحمك سي سعيد
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2