وفاة شخص في انقلاب سيارة بين تطوان وشفشاون

أيوب صدور

توفي شخص وأصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة في انقلاب سيارة، بعد زوال اليوم الأحد، على الطريق الرابطة بين مدينتي تطوان وشفشاون.

مصادر مطلعة وصفت الحادثة بالمروعة، مرجعة أسبابها إلى السرعة المفرطة والتساقطات المطرية، التي زادت من صعوبة التحكم في فرامل السيارة، التي هوت في أحد الأودية على قارعة الطريق، وتضررت بشكل بليغ.

وإثر إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة لفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل من أصيب إلى المستشفى الإقليمي بتطوان من أجل تلقي العلاج والإسعافات الضرورية.