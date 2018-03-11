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الرئيسية | حوادث | وفاة شخص في انقلاب سيارة بين تطوان وشفشاون

وفاة شخص في انقلاب سيارة بين تطوان وشفشاون

وفاة شخص في انقلاب سيارة بين تطوان وشفشاون
أيوب صدور
الأحد 11 مارس 2018 - 21:05

توفي شخص وأصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة في انقلاب سيارة، بعد زوال اليوم الأحد، على الطريق الرابطة بين مدينتي تطوان وشفشاون.

مصادر مطلعة وصفت الحادثة بالمروعة، مرجعة أسبابها إلى السرعة المفرطة والتساقطات المطرية، التي زادت من صعوبة التحكم في فرامل السيارة، التي هوت في أحد الأودية على قارعة الطريق، وتضررت بشكل بليغ.

وإثر إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة لفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل من أصيب إلى المستشفى الإقليمي بتطوان من أجل تلقي العلاج والإسعافات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - السفاح المبيح الأحد 11 مارس 2018 - 22:20
تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته وافرغ الصبر والسلوان على اهله ووالديه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، قاتل الله حوادث السير فقد افنت البشرية .
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6
2 - الجوهرة الزرقاء الأحد 11 مارس 2018 - 23:12
ان لله و إن اليه راجعون الله ارحمك سي سعيد
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