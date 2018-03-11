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الرئيسية | حوادث | حجز شاحنة أكياس بلاستيكية معدة للبيع بمراكش

حجز شاحنة أكياس بلاستيكية معدة للبيع بمراكش

حجز شاحنة أكياس بلاستيكية معدة للبيع بمراكش
هسبريس من مراكش
الأحد 11 مارس 2018 - 23:55

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، شاحنة محملة بالأكياس البلاستيكية الممنوعة من الاستعمال والتسويق، كانت معدة للبيع في محلات تجارية بمراكش، حيث تم حجز الشاحنة والاحتفاظ بسائقها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن هذه العملية تندرج في إطار السياسة الوطنية المنتهجة في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، والمساهمة في الحد من استعمال وانتشار الأكياس البلاستيكية، والانخراط في المبادرات الوطنية، خاصة المتعلقة بالمحافظة على المجال البيئي، والحد من استعمال الأكياس البلاستيكية، التي تعتبر من أكبر المنتجات التي لها أثر سلبي جدا على البيئة، وتعويضها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة.

يذكر أن القانون 15-77 الخاص بمنع صناعة الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها أو استعمالها كان قد صدر بالجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016. ويفرض هذا القانون حزمة من العقوبات على المخالفين، تتراوح بين غرامة من مائتي ألف إلى مليون درهم في حق كل من قام بتصنيع أكياس بلاستيكية، وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف درهم في حق كل من استعملها.

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