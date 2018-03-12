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الرئيسية | حوادث | الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة

الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة

الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 12 مارس 2018 - 12:09

اهتزت منطقة درب عمر، اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل نفذها شخص يعمل بائعا متجولا، وهو أيضا مؤذن في أحد المساجد، بينما الضحية لم تكن سوى شقيقته.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المؤذن وجّه، فجر اليوم، طعنات قاتلة إلى شقيقته بسبب تأخرها في القدوم إلى المنزل.

وأضافت المصادر نفسها أن المؤذن عاين شقيقته تحاول إدخال شخص معها إلى الشقة التي تقيم فيها، وهو الأمر الذي لم يستسغه،، ليوجه إليها طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض؛ فيما لاذ مرافقها بالفرار.

وأمام هذا الوضع اضطر المؤذن الستيني إلى إخبار حارس العمارة قصد الاتصال بالعناصر الأمنية بمنطقة بنجدية، ليتم إيقاف المعني بالأمر.

بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة فتح تحقيق قضائي ضمن النازلة، ونقل جثمان الضحية الخمسينية إلى مستودع الأموات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Hamouda chamkar الاثنين 12 مارس 2018 - 12:27
لا حول ولا قوة إلا بالله . إللهم إرحمها و اغفر له. إنا لله و إنا أليه راجعون .
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119
2 - عادل الاثنين 12 مارس 2018 - 12:30
لا حول ولا قوة الا بالله..للاسف الشديد هذه هي نهاية الفساد بكافة اشكاله.. صراحة الأمر مستفز جدا ان تأتي شقيقتك رفقة عشيقها الا الشقة امام انظارك..لا أحد يعلم ردة الفعل حينها.. الله يرحم الضحية ويغفر ليها.
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294
3 - ولد الشعب الاثنين 12 مارس 2018 - 12:31
ارجو ان يأخد السيد وزير العدل المحترم خبرا بالنازلة ليعلم ويلات قراره الداعي الى الترخيص للزنى بالبيوت. الله يعف على هذا البلد.
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210
4 - نبيل القنيطرة الاثنين 12 مارس 2018 - 12:36
ثقافة شرع اليد
شي يقتل باسم الدين وشي يقتل باسم الصراعات الايديولوجية
هذا ما يريدون أن يعم في البلاد باسم الدين
كأن الدين ليس له من يحميه
كيف لمخلوق كهذا أن يكون مؤذنا للصلاة وهل هو مرخص له أم يا تراه من الفتوات الذين أصبحنا نراهم مؤخرا يسلبون المساجد من أهلها ويكفرون من يئاؤوا
أما قضية الشرف هاته فليست فقط لاستدرار التعاطف معه
السيدة في عقدها الخامس لا أحد له الوصاية عليها حتى لو كانت عاهرة ومن في سنها ان احترفت البغاء فلا لشيئ سوى للقمة العيش وليس للمتعة وما كان وفره لها أخوها هذا حتى يحاسبها
أما أخونا هذا فما على القضاء الا ان ينطق الحكم بالاعدام لتعود الأمور الى مجاريها
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-217
5 - ossama الاثنين 12 مارس 2018 - 12:36
الفتاة بريئة اخوها بريئ العشيق بريئ الدولة هي المجرمة
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105
6 - RALEUR الاثنين 12 مارس 2018 - 12:43
رحمها الله وغفر لها وله ولنا جميعا، لقد خالف هذا القاتل كل الرجال هذه الأيام، فبدل أن يقدم لها وردة بمناسبة عيدها أهداها طعنة٠ إمرأة تصرفت بما تمليه عليها أختها المغربية المتحررة أيام العيد فتصرفت بلا حدود وجلبت معها خليلا كان سيهديها ما هو أجمل من وردة٠
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-154
7 - VERAX الاثنين 12 مارس 2018 - 12:47
سألني قردة ما هذا الذي يحصل عندكم معشر البشر، فأجبته نحن القردة و أنتم البشر.
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-107
8 - IMZOUREN CITY الاثنين 12 مارس 2018 - 12:54
صدمة لا مثيل لها يعني المراة تدخل للدار معطلة وزادت جابت معها الزلال ديالها وسمحوليا راه صعيب صعيب صعيب الانسان يصبر لا حول ولا قوة الا بالله و حتى الدين ديالنا تيحرم هادشي وزايدون الشوهة مع الجيران + المجتمع ديالنا متيرحمش ,كلنا عارفين بلي الروح عزيزة عند الله لكن حتى الزنا عاوتاني حرام ومن ابتلى فليستتر
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111
9 - فيصل الاثنين 12 مارس 2018 - 12:55
من تبعات الاحتفالات بأعياد المرأة المكذوبة.
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82
10 - جمال الاثنين 12 مارس 2018 - 12:56
إنا لله وإنا إليه راجعون، من رزقه الله بأخوات محصنات فليقل الحمد لله!!!!
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136
11 - marocain الاثنين 12 مارس 2018 - 12:57
un homme de 60 ans il doit pas habitué déjà avec elle femme de 50ans ou ils sont touts les deux à la maison des parents il a rien n'a lui dire chacun fait ça vie.comme il veut la journée de la femme vient juste de passer ah !!!! c'est vite oublié.
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-81
12 - ملحد الاثنين 12 مارس 2018 - 12:58
كم أكره من يستعمل العنف لمواجهة المشاكل. إن كان مؤذن فهذا لا يعني أنه معصوم عن الخطأ بغض النظر عن دينه، (أحترم الإسلام) الفعل هو الأهم لذا يجب معاقبة هذا المجرم فهذه جريمة في حق الإنسان
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-119
13 - جميلة الاثنين 12 مارس 2018 - 13:02
لا حول ولا قوة الا بالله ، بدأنا ننزل الى الهاوية ونسينا الدين نسينا القران وما جاء فيه، سوف لا اعلق على النازلة ولكن سوف اوجه كلامي الى المسؤولين رئيس الوزارة ووزير الداخلية ووزير العدل واقول يجب الحد من هذه الجرائم كل من يسرق ان تقطع يدي حتى يكون عبرة للآخر اما القاتل فالحد او كل مجرم ان يرسل الى الصحراء او الجبال للاشتغال بحفر الصخور حتتى تتهد قواه ويعرف ماذا فعل باخيه الانسان حسبنا الله ونعم الوكيل
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-28
14 - راحلة الاثنين 12 مارس 2018 - 13:11
..وهل صدقتم ذلك؟؟امرأة في الخمسين تزني؟لمذا لا يكون اصل المشكلة هو نزاع عن ارث أو أنها اقرضته مالا ولم يستطع تسديده لكنها أصرت على تسديد ما اقرضته..اتقوا الله في النساء ؟لا أظن أن امرأة في الخمسين ستزني لأن المرأة حينما تصل سنا معينا تخجل من نفسها وتكون مسؤولة عن نفسها وتصرفاتها..قولوا الله اعلم والله يرحم جميع الموتى!
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0
15 - احمد كندا الاثنين 12 مارس 2018 - 13:15
هده هي المخلفات ديال عيوش و وزير العدل واتباعهم
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50
16 - مصطفى الاثنين 12 مارس 2018 - 13:29
الله أعلم بالذي ما حصل.رحم الله الفقيدة.وأنا لله وأنا إليه راجعون...ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...
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29
17 - متأمل. الاثنين 12 مارس 2018 - 13:30
يجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على عفافها وشرفها من كل شهواني منحرف ضال وأن تعطي القدوة في العلم والصدق والعفاف والاستقامة على منهج الله ومساعدتها في بناء مجتمع حضاري راقي محافظ فهذه الحادثة المؤسفة التي وقعت لهذه المرأة هي المسؤولة عن وقوعها لأنه استفزت أخاها في شرفه لكن كان عليه ألا يتصرف بهذه الطريقة لأنه ليس من حقه إزهاق روح بسبب معصية ارتكبها الآخر وليس من حقه شرعا كذالك فهناك طرق كثيرة للإنتقام أو دعوتها إلى التوبة إلى الله فهي مسؤولة عن أفعالها وليس أحد غيرها.
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21
18 - الله يغفر الاثنين 12 مارس 2018 - 13:36
هو ماشي وصي عليها وكان المفروض حتى لو شاف أن الأخت ديالو مدخلة واحد يمشي يطرد داك الشخص ولا يخلي داربوه كااع ويستر أخته التي في الغالب ستكون تفعل ذلك الفعل المشين من أجل إحتياجها للمال ولكن والصراحة تقال ما دارتش علاش يهدر دمها ظلماً وعدواناً الله يرحمها ويغفر لها ورالله يغفر ليه حتى هو والله يهديه جاهد في أختو أقرب الناس ليه لا حول ولا قوة إلا بالله
جاهدوا في أنفسكم أولاً لسنا ملائكة كلنا مذنبين لو ستر الله
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-13
19 - basim الاثنين 12 مارس 2018 - 13:46
جرائم الشرف صعيبة يحسن عونه مشى فيها ويرحمها ويغفرلها مشات بسوء خاتمة،توتو هو اللي سلّ في الوقت المناسب.
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10
20 - مواطنة الاثنين 12 مارس 2018 - 13:49
للاسف سبدة خمسينية وﻻزالت تعيش بهده الطريقة. كنظن ان هدا السيد اصبر عليها بزاف. انا ﻻاشجعه بل بالعكس ولكن سيدة في الخمسين ﻻحول وﻻقوة ﻻا بالله.
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13
21 - YOUSERSSIF الاثنين 12 مارس 2018 - 14:08
هاديك السيدة غرها الشيطان ودارت منكر وخوها الله يحسن لعون حتى هو غروه الشيطان ومقدرش يصبر للشوهة ومشا قتلها يا ربي السلامة يا ربي
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3
22 - منير الاثنين 12 مارس 2018 - 14:09
قبح الله الفقر هدا ما يمكنني التعليق به حول هاته الجريمة
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2
23 - جريء الاثنين 12 مارس 2018 - 14:17
الجهل بعينيه.
الان هل يجد الشيوخ والفقهاء الذين اقنعوه بجرمه، للدفاع عنه؟
هي يافعة وناضجة، اذن ليس له الحق عليها.
السجن مصيره، و انصح الشباب استخدام العقل والا بتعاد عن النصوص الجامدة وربما المفبركة، و كما يقال: قلبي دليلي، وليس شيخ او فقيه.او او.
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-5
24 - Abdo الاثنين 12 مارس 2018 - 14:28
هذا الراجل اخطا عندما قتل شقيقته اولا خرج على حياتو وتانيا قتل الروح وثالثا ولاداتو غدي اكونو ضحية اخرى كان عليه ملي شاف المنكر اخبر الشرطة وهما غدي اقومو بالواجب ديالهم هو تسرع بزاف بزاف
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10
25 - باحث عن الحقيقة الاثنين 12 مارس 2018 - 14:30
عندما تسقط هيبة الرجل في اعين المرأة ، عندما تسقط هيبة الشقيق في اعين شقيقته ، عندما تفتح الدعوات الليبرالية الماجنة الطريق الى التمرد باسم الحريات الشخصية وباسم الحق الفردي .. تضرب احكام الدين اولا عرض الحائط ويصبح الواقع هو الحكم وان كان هطأ ثم تضرب الاخلاق والقيم عرض الحائط وتتبعها العادات والاعراف لتحل محل كل هذا سلوكات هجينة لا هي من هنا ولا من هناك ويصبح الانسان مسعبدا لهذه السلوكات الى ان تقع المصيبة فتزهق الارواح وهذا الذي لا يحسب له الحساب عند ارضاء الرغبات
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6
26 - ع الله الاثنين 12 مارس 2018 - 14:32
السلام عليكم . اوجه كلامي لصاحبة التعليق 15 ( راحلة ) نعم ممكن لامراة في الخمسين و اكثر ان تزني و قد رايت امراة سنها يتعدى 50 ارملة و لها بنات و اولاد في سن الشباب . كانت على علاقة برجل كنت اكتري عنده بيتا و كانت تاتي معه الى بيته و هو كذلك رجل كبير في السن و ميسور الحال و هي كذلك ميسورة الحال . اما بالنسبة لهذه المقتولة الله اعلم ما السبب الذي دفع باخيها ليقتلها . اللهم الطف بنا و بالمسلمين عامة و المغاربة خاصة
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