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كُتّاب وآراء
الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
اهتزت منطقة درب عمر، اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل نفذها شخص يعمل بائعا متجولا، وهو أيضا مؤذن في أحد المساجد، بينما الضحية لم تكن سوى شقيقته.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المؤذن وجّه، فجر اليوم، طعنات قاتلة إلى شقيقته بسبب تأخرها في القدوم إلى المنزل.
وأضافت المصادر نفسها أن المؤذن عاين شقيقته تحاول إدخال شخص معها إلى الشقة التي تقيم فيها، وهو الأمر الذي لم يستسغه،، ليوجه إليها طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض؛ فيما لاذ مرافقها بالفرار.
وأمام هذا الوضع اضطر المؤذن الستيني إلى إخبار حارس العمارة قصد الاتصال بالعناصر الأمنية بمنطقة بنجدية، ليتم إيقاف المعني بالأمر.
بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة فتح تحقيق قضائي ضمن النازلة، ونقل جثمان الضحية الخمسينية إلى مستودع الأموات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
شي يقتل باسم الدين وشي يقتل باسم الصراعات الايديولوجية
هذا ما يريدون أن يعم في البلاد باسم الدين
كأن الدين ليس له من يحميه
كيف لمخلوق كهذا أن يكون مؤذنا للصلاة وهل هو مرخص له أم يا تراه من الفتوات الذين أصبحنا نراهم مؤخرا يسلبون المساجد من أهلها ويكفرون من يئاؤوا
أما قضية الشرف هاته فليست فقط لاستدرار التعاطف معه
السيدة في عقدها الخامس لا أحد له الوصاية عليها حتى لو كانت عاهرة ومن في سنها ان احترفت البغاء فلا لشيئ سوى للقمة العيش وليس للمتعة وما كان وفره لها أخوها هذا حتى يحاسبها
أما أخونا هذا فما على القضاء الا ان ينطق الحكم بالاعدام لتعود الأمور الى مجاريها
جاهدوا في أنفسكم أولاً لسنا ملائكة كلنا مذنبين لو ستر الله
الان هل يجد الشيوخ والفقهاء الذين اقنعوه بجرمه، للدفاع عنه؟
هي يافعة وناضجة، اذن ليس له الحق عليها.
السجن مصيره، و انصح الشباب استخدام العقل والا بتعاد عن النصوص الجامدة وربما المفبركة، و كما يقال: قلبي دليلي، وليس شيخ او فقيه.او او.