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كُتّاب وآراء
"مصابيح صاعقة" تستنفر الأمنيين بأكادير والبيضاء
أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق في الدار البيضاء على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، في المدينة نفسها، شخصا يشتبه في عرضه للبيع، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من المصابيح الكهربائية الموصولة بجهاز صاعق.
إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكّنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على ثمانية مصابيح صاعقة، كما جرى تشخيص هوية مزوده بهذه الأجهزة الكهربائية وتوقيفه على مستوى مدينة أكادير، مع حجز ستة مصابيح صاعقة مماثلة.
جدير بالذكر أن الضنين الأول كان قد نشر إعلانات، على "فايسبوك"، لبيع هذه الأدوات الصاعقة التي تمس بأمن وسلامة المواطنين، قبل أن يتم إيقافه وإحالته على العدالة، بينما لا يزال البحث متواصلا مع مزوده بتلك المعدات، لتحديد الجهة التي تزوده بها.