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توقيف متورط في حيازة والاتجار بالمخدرات بالناظور

توقيف متورط في حيازة والاتجار بالمخدرات بالناظور
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 مارس 2018 - 18:15

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن الناظور، صباح اليوم الإثنين، شخصا يشتبه في تورطه في الحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمد.

وتم توقيف المشتبه فيه برفقة ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، "بعدما تم العثور بحوزتهم على 207 غرامات من مخدر الكوكايين، و26 قرصا مخدرا، وسكينين، وخمسة موازين كهربائية، وسبعة هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

إجراءات التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، وفق البلاغ ذاته، أوضحت أن المشبه فيه الرئيسي كان يشكل موضوع 19 مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات، ومذكرة بحث وطنية صادرة عن الشرطة القضائية بالناظور للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، ومرافقيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، أو التي يحتمل أن يكونوا متورطين في اقترافها.

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