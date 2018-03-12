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كُتّاب وآراء
"الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان
شهد مستشفى أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان، اليوم الإثنين، إجراء عملية جراحية دقيقة أعادت أصبعين مبتورين لمواطن كان قد تعرض لعمل إجرامي وسط حي الحدادين أفضى إلى تضرر أصابعه بشكل بليغ، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى مصلحة المستعجلات حيث جرى إدخاله المركب الجراحي في حينه.
ودامت العملية الجراحية، وفق مصدر طبي، زهاء 4 ساعات متواصلة، بالنظر إلى خطورة الإصابة التي أدت إلى إلحاق ضرر بأعصاب وشرايين اليد، أشرف عليها طاقم طبي تكوّن من الدكتور محمد عزوز، اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل، وممرضين متعددي التخصصات، وطاقم تخدير وإنعاش مكون من الدكتورة كريمة سديري والممرضتين بثينة كمون ونجوى قنطوح المختصتين في التخدير والإنعاش، ومشاركة مفصلية لناظرة المركب فاطمة حبيشي، ومريم السبعاوي.
وما زال الضحية يرقد بمصلحة الجراحة بالمرفق الصحي المذكور، بينما حلت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة بالمستشفى من أجل الاستماع إليه وجمع المعطيات والقرائن التي من شأنها أن تفيد في التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (10)
تحية و ألف شكر لهذا الطاقم على مجهوداته و أداء واجبه بكل تفاني و إخلاص