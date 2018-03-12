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الرئيسية | حوادث | "الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان

"الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان

"الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان
هسبريس من وزان
الاثنين 12 مارس 2018 - 21:05

شهد مستشفى أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان، اليوم الإثنين، إجراء عملية جراحية دقيقة أعادت أصبعين مبتورين لمواطن كان قد تعرض لعمل إجرامي وسط حي الحدادين أفضى إلى تضرر أصابعه بشكل بليغ، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى مصلحة المستعجلات حيث جرى إدخاله المركب الجراحي في حينه.

ودامت العملية الجراحية، وفق مصدر طبي، زهاء 4 ساعات متواصلة، بالنظر إلى خطورة الإصابة التي أدت إلى إلحاق ضرر بأعصاب وشرايين اليد، أشرف عليها طاقم طبي تكوّن من الدكتور محمد عزوز، اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل، وممرضين متعددي التخصصات، وطاقم تخدير وإنعاش مكون من الدكتورة كريمة سديري والممرضتين بثينة كمون ونجوى قنطوح المختصتين في التخدير والإنعاش، ومشاركة مفصلية لناظرة المركب فاطمة حبيشي، ومريم السبعاوي.

وما زال الضحية يرقد بمصلحة الجراحة بالمرفق الصحي المذكور، بينما حلت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة بالمستشفى من أجل الاستماع إليه وجمع المعطيات والقرائن التي من شأنها أن تفيد في التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سوسي حر الاثنين 12 مارس 2018 - 21:26
بالله عليكم الا يستهل هؤلاء المجرمين قطع ايديهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر.والله لو حكمنا بالشريعة الاسلامية لأصبح مجتمعنا من انظف الشعوب على الإطلاق. ولكن هيهات ذهب المسلمين الحقيقيين وبقي غثاء السيل......
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19
2 - Abdelghani الاثنين 12 مارس 2018 - 21:27
تنجح عملية واحدة و تفشل آلاف العمليات تحت ظروف اللامبالات و نقص المعدات ...
تحية و ألف شكر لهذا الطاقم على مجهوداته و أداء واجبه بكل تفاني و إخلاص
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10
3 - لطيفتو الاثنين 12 مارس 2018 - 21:29
هنيئا للطبيب و لجميع مساعده على إنجاح هذه العملية الدقيقة والحمد لله على سلامة الضحية ونطالب بأقصى العقوبات للمجرمين
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12
4 - rachiiid الاثنين 12 مارس 2018 - 21:34
هنا صمعة الاطباء المغاربة،برافو.هناك تناقض بين وضعية الصحة بالمغرب و كفاءة الممرضين والاطباء.في رايي المتواضع المشكل يوجد في التاطير المتدهور و السلوكيات اللاخلاقية للمسؤولين على الميدان وكذا التسيير المتعلق بالنظام وتسهيل الامكانيات للاطر للصحية.اين جدوى البرلمان في ذالك و الحكومة عموما.اتقوا الله في اهل الدار.على سلامة المريض
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4
5 - تيزي النيف الاثنين 12 مارس 2018 - 21:34
اتمنى الشفاء العاجل للمريض .الصورة قاسية تماما لدوي القلوب الضعيفة..يجب مراعاة مشاعر القراء .شكرا هسبريس.
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9
6 - عبد الخالق صدور ابن حزم الاثنين 12 مارس 2018 - 21:43
تحياتي للطاقم الطبي البطل بالزهراوي فمدينة وزان اصبحت تتوفر على اطر طبية في المستوى المطلوب ويشهد للسادة الاطباء بالزهراوي بالكفاءة والمتابرة شكرا لكم انتم نبراس الامل لساكنة وزان
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4
7 - نبيل الاثنين 12 مارس 2018 - 21:44
نشكر الطاقم الطبي على الكفاءة و المواظبة. نتمنى المزيد من التألق و الأخبار المبهجة.
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4
8 - المنطقي الاثنين 12 مارس 2018 - 21:44
لا نريد من الأطباء أن يعيدوا الأصابع إلى حالتها بل نريد من السلطات أن تفرض قوانين صارمة كافية لكي لا يتجرأ أي متهور كي يتلاعب بأمن المواطنين. ..الضرب بيد من حديد بقوة القانون ....كل من استعمل سلاحا ابضا أو شرمل مواطن يرسل مباشرة الى سجن بمدينة تبعد عنه بالف كيلومتر مع الأعمال الشاقة
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4
9 - مهذب الاثنين 12 مارس 2018 - 21:56
شكرا للأطباء على تدخلهم ..و شكرا للأطباء عموما على انقادهم لحياة المواطنين و تطبيبهم و لا نريد أن نسمع من يأديهم باتهامهم بالغش و الزور و الطمع..حقا تستحقون عيشة كريمة و مريحة للتمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة و التي تتطلب التركيز و هدوء البال ..
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10 - serine الاثنين 12 مارس 2018 - 21:58
هدا خبر جد مفرح واتمنى لمستشفى أبو القاسم الزهراوي مزيدا من التقدم والعطاء وكدا الطاقم الطبي الدي قام بالعملية.
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