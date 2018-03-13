24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:38
|12:42
|16:00
|18:37
|19:52
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- التجمع الوطني عوض الجبهة الوطنية
- يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان
- اطلقوا سراحنا..!
- عن الحراك الثاني لجرادة.. ثراء زكراوي "من الذهب"
- الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)
- "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة" - (137)
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام - (119)
- الملك يسرق "الأضواء" بفرنسا .. ومهاجرة مغربية: "مُهاب ومتواضع" - (68)
- خلل تقني يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات زبناء في "بريد بنك" - (65)
- تقرير: المحروقات بالمغرب أقل ثمنا من دول إفريقية وأوروبية - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة امنتانوت ترفض تمتيع دركيين بالسراح
رفضت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، الاثنين، تمتيع ضابطين للشرطة القضائية تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش بالسراح المؤقت، وقررت تأجيل النظر في قضيتهما، رفقة دركي آخر برتبة رقيب أول يوجد في حالة سراح، إلى يوم الاثنين 19 مارس الجاري.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن تخلف إحدى الشهود عن الحضور لجلسة المحاكمة، بسبب مثولها في اليوم نفسه أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ملف حول الاتجار بالمخدرات، كان وراء تأجيل القضية.
وأضافت المصادر نفسها أن وقائع هذه القضية، وشهادة الشهود المعززة بمحتوى التسجيلات الهاتفية الموجودة بالملف، وتبادل الاتهامات بين المتهمين وفتاة مبحوث عنها من أجل الاتجار بالمخدرات، تشكل كلها قرائن وحججا قوية تؤكد توصل المتهمين بمبالغ مالية من الفتاة المذكورة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة الدركيين الثلاثة من أجل ارتكابهم لجنح الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الارتشاء بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بامنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون، بالنظر إلى توفرهم على الامتياز القضائي المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية.