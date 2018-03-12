24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:40
|12:42
|16:00
|18:36
|19:51
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- التجمع الوطني عوض الجبهة الوطنية
- يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان
- الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
- عرض لأبرز ما نشر اليوم في الصحف الأوروبية
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام
العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)
مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)
- "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة" - (117)
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام - (115)
- انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام - (65)
- خلل تقني يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات زبناء في "بريد بنك" - (54)
- الملك يسرق "الأضواء" بفرنسا .. ومهاجرة مغربية: "مُهاب ومتواضع" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة النقض تحفظ "شكاية الزور" ضد الوكيل العام للملك بالبيضاء
اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجيم بنسامي، أن ما ذهب إليه دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" المتابع بتهم من ضمنها الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، وكذا المستخدمة التي تقدمت بشكاية في حق ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مجرد "ادعاءات مغرضة لا أساس لها".
وأوضح الوكيل العام للملك أن خروجه الإعلامي يأتي من أجل "التواصل مع الصحافة ومن أجل حصول المواطن على المعلومة التي تدخل ضمن حقه الدستوري".
وقال المسؤول القضائي ذاته، في ندوة صحافية عقدها مساء اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إن الشكاية التي تم التقدم بها كانت بسبب تضمن المحضر حالة تلبس بدل البحث التمهيدي؛ "وهذا الأمر قانوني لأن حالة التلبس تصاغ في شكل دفع أمام المحاكم، والقانون هو الذي يحدد حالة التلبس، وبالتالي لا يطعن فيها بالزور ولا يترتب عنها أي أثر".
وأكد بنسامي أنه قد جرى حفظ الشكاية ضد الوكيل العام، وتم تبليغ المشتكي بهذا الحفظ في اليوم نفسه.
وفي ما يتعلق بادعاء التزوير الذي تقدمت به المستخدمة بالشركة التي تصدر "أخبار اليوم"، التي نفت أن تكون قد تعرضت للتحرش الجنسي من طرف توفيق بوعشرين، أوضح الوكيل العام أن "الضابط الذي استمع إليها تقدم بشكاية في مواجهتها، يتهمها بكونها أساءت إليه وإلى سمعة أسرته وسمعته بين زملائه في العمل"، مضيفا أن "شكايته تتضمن قرصا مدمجا يوثق لحظة الاستماع إليها".
وقال نجيم بنسامي: "بعد إصرارنا عليها، صرحت بأنها لم تدل بذلك، ليتم عرض القرص المدمج الذي تظهر فيه وهي تقرأ محضر الاستماع إليها صفحة بصفحة، وبكون توفيق بوعشرين تحرش بها كذلك".
"أمام هذا الأمر، صرحت بكونها أدلت بذلك لتخوفها، وعزت ذلك إلى أنها كانت متسرعة للوصول إلى منزلها"، يوضح الوكيل العام الذي أضاف: "بناء على ذلك، تقررت متابعتها أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بجنحة الإهانة وبلاغ كاذب والقذف، ليتقرر مثولها يوم ثالث أبريل المقبل".
وشدد الوكيل العام في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على أنه ما زال يتمسك بأن هذا الخروج الاعلامي "هو من أجل تنوير الرأي العام"، مؤكدا أن "النيابة العامة خصم شريف وتنوب عن المجتمع، وإن كان هناك ضحايا سنتحرك وسنتابع أيّا كان، وطالما نتوفر على الأدلة والحجة، فإننا سنطالب بتطبيق القانون وردع أي جريمة كيفما كانت".
وكان النقيب محمد زيان، الذي ينوب عن مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، قد كشف، خلال جلسة محاكمة موكله يوم الخميس الماضي، أن المستخدمة المشار إليها تقدمت بشكاية ضد ضابط شرطة ممتاز بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تقدم بوعشرين بشكاية تزوير في محرر رسمي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
...
نتمنى أن تسقط المحكمة المتابعة في حق هذه المستخدمة؛ و أن تتحرى عن الأسباب التي جعلتها تتراجع عن ما صرحت به. ربما قد تكون تعرضت لضغوطات و تخوف من جهة ما؛ خصوصا و أن العديد من الجهات السياسوية الحزبوية المشوشة تحاول التدخل في القضاء.
على ضابط الشرطة، الذي يدافع عن محضره بالقرص المدمج، أن يتنازل عن الدعوى كذلك مراعاة لظروف هذه المستخدمة.
هذا المغرب الله كريم ...
كل من ساند بوعشرين سيحاسب غدا أمام الله...لقد جعلتم منه منزها ومعصوما من الخطأ!!!
لا لشئ إلا لأنه يساند الحزب المتأسلم...كيف تدعون الإسلام وأنتم تقفون مع الباطل؟؟؟
من ضمانات المحاكمة العادلة العلنية ومواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل أليس من حقنا معرفة أين وصلت قضية بو عشرين بل ينبغي على السلطة القضائية ان تتواصل مع الرأي العام الوطني لنتأكد هل مسألة فقط كما يروج بأنها انتقام منه بسبب ماكانت تجود به انامل اصابعه ام هي الحقيقة المرة وانا سيد بوعشرين فعلا ارتكب افعلا اجرامية ،لحد الساعة هو مجرد متهم الا ان تثبت ادانته وانداك نتأكد وتتوضح لنا صورة والحقيقة .
من تلك التجارة في هده الحالة يوجد متهم واحد بالاتجار بالبشر فالقاضي سيحكم بدون شك بالبراءة فيما يخص هده التهمة اما التحرش الجنسي فأكيد انه وارد