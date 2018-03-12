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الرئيسية | حوادث | محكمة النقض تحفظ "شكاية الزور" ضد الوكيل العام للملك بالبيضاء

محكمة النقض تحفظ "شكاية الزور" ضد الوكيل العام للملك بالبيضاء

محكمة النقض تحفظ "شكاية الزور" ضد الوكيل العام للملك بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير امحميدات)
الاثنين 12 مارس 2018 - 21:00

اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجيم بنسامي، أن ما ذهب إليه دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" المتابع بتهم من ضمنها الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، وكذا المستخدمة التي تقدمت بشكاية في حق ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مجرد "ادعاءات مغرضة لا أساس لها".

وأوضح الوكيل العام للملك أن خروجه الإعلامي يأتي من أجل "التواصل مع الصحافة ومن أجل حصول المواطن على المعلومة التي تدخل ضمن حقه الدستوري".

وقال المسؤول القضائي ذاته، في ندوة صحافية عقدها مساء اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إن الشكاية التي تم التقدم بها كانت بسبب تضمن المحضر حالة تلبس بدل البحث التمهيدي؛ "وهذا الأمر قانوني لأن حالة التلبس تصاغ في شكل دفع أمام المحاكم، والقانون هو الذي يحدد حالة التلبس، وبالتالي لا يطعن فيها بالزور ولا يترتب عنها أي أثر".

وأكد بنسامي أنه قد جرى حفظ الشكاية ضد الوكيل العام، وتم تبليغ المشتكي بهذا الحفظ في اليوم نفسه.

وفي ما يتعلق بادعاء التزوير الذي تقدمت به المستخدمة بالشركة التي تصدر "أخبار اليوم"، التي نفت أن تكون قد تعرضت للتحرش الجنسي من طرف توفيق بوعشرين، أوضح الوكيل العام أن "الضابط الذي استمع إليها تقدم بشكاية في مواجهتها، يتهمها بكونها أساءت إليه وإلى سمعة أسرته وسمعته بين زملائه في العمل"، مضيفا أن "شكايته تتضمن قرصا مدمجا يوثق لحظة الاستماع إليها".

وقال نجيم بنسامي: "بعد إصرارنا عليها، صرحت بأنها لم تدل بذلك، ليتم عرض القرص المدمج الذي تظهر فيه وهي تقرأ محضر الاستماع إليها صفحة بصفحة، وبكون توفيق بوعشرين تحرش بها كذلك".

"أمام هذا الأمر، صرحت بكونها أدلت بذلك لتخوفها، وعزت ذلك إلى أنها كانت متسرعة للوصول إلى منزلها"، يوضح الوكيل العام الذي أضاف: "بناء على ذلك، تقررت متابعتها أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بجنحة الإهانة وبلاغ كاذب والقذف، ليتقرر مثولها يوم ثالث أبريل المقبل".

وشدد الوكيل العام في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على أنه ما زال يتمسك بأن هذا الخروج الاعلامي "هو من أجل تنوير الرأي العام"، مؤكدا أن "النيابة العامة خصم شريف وتنوب عن المجتمع، وإن كان هناك ضحايا سنتحرك وسنتابع أيّا كان، وطالما نتوفر على الأدلة والحجة، فإننا سنطالب بتطبيق القانون وردع أي جريمة كيفما كانت".

وكان النقيب محمد زيان، الذي ينوب عن مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، قد كشف، خلال جلسة محاكمة موكله يوم الخميس الماضي، أن المستخدمة المشار إليها تقدمت بشكاية ضد ضابط شرطة ممتاز بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تقدم بوعشرين بشكاية تزوير في محرر رسمي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - kadiri الاثنين 12 مارس 2018 - 21:24
المهـم أنه تم اتخاذ قرار إسكات صوت بوعشرين الى الأبد ، وكي يتعظ من يظن أننا فعلا بلد حرية التعبير،... ثم إنني أتساءل هـل تحظى الفيديوهـا والاقراص المدمجة بالمصداقية في عصر الثورة الرقمية..؟؟ثم لماذا لم تطبق نفس المسطرة عند اتهـام مدير محطة تلفزية بنفس التهـمة التحرش والإغتصاب؟؟؟
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64
2 - غلال الاثنين 12 مارس 2018 - 21:30
يبدوا ان اوراق التوت بدات تتساقط. ومستقبل هذه القضية حبلى بالمفاجئات لكتائب الباجدة والمغاربة سيعرفون كل شيئ في حينه فصبرا
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-23
3 - المتفائل الاثنين 12 مارس 2018 - 21:30
حسب استنتاجي المتواضع فان السيد الصحافي بوعشرين"جا يدويها عورها"وان اراد ان يخرج رجلا من الوحل فاذا بالرجل الاخرى تتبعها.
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-30
4 - زهير الاثنين 12 مارس 2018 - 21:31
بلاغ كاذب وقذف .. يجب متابعتها أمام القضاء ليقول كلمته في حقها .. لكذوب عندنا في الدم، كنفطروا بيه أو نتغداو بيه أو نتعشاو بيه .. هكذا نحن !
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-25
5 - بنموسى الاثنين 12 مارس 2018 - 21:34
هي إذن عدالة الأقوى في مواجهة المواطن الذي لا حول له و لا قوة،ردة في احترام حقوق المتقاضين و توجه نحو مرحلة أسوء من سنوات الرصاص،رحم الله العدالة ببلادنا ،لا وجود لمن يحمي استقلاليتها، الكلمة الأولى لتسييس قضاء موجه لا جرأة لأحد لعدم تنفيذ ما يملى عليه بخصوصه.
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41
6 - mowatine الاثنين 12 مارس 2018 - 21:35
كل شيء موثق و مسجل من الملاحظ ان الشرطة و النيابة لم تترك اي مننفذ لدفاع بوعشرين الذي لا يناقش صلب الموضوع بمعرفته ان التهم ثابتة عليه فيكتفي فقط بالشكليات و الخرجات الاعلامية للتغطية على افعاله الشاذة.
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-33
7 - مغربي الاثنين 12 مارس 2018 - 21:39
قضية بوعشرين ضربة عصفورين بحجة واحدى انست المغاربة و الرأي العام المحلي و الدولي كل قضايا البلاد سواء محاكمة الزفزافي و مشاكل البلاد و العباد و قضية تقاعد البرلمانيين .... اصبحت كل الناس لا تفكر الى في بوعشرين من هنا نعرف كيف يصنع البنج و تخدير بوعشرين سيركب عليه للتخلص منه و للتخدير المجتمع
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24
8 - Amine الاثنين 12 مارس 2018 - 21:39
الحل ساهل للمستقبل : توفير كامرات فهاذ الاماكن باش يتسجل كلشي و ما يحاول حد يخالف القانون.
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14
9 - Karim2018 الاثنين 12 مارس 2018 - 21:41
و راه الشعب معندوش الثقة في النيابة العامة و القضاء، و تعياو متلغيو، علاش الاعلام العمومي مكعطيوش لاطراف الاخرى تهدر
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28
10 - khalid الاثنين 12 مارس 2018 - 21:41
يوضح الوكيل العام الذي أضاف: "بناء على ذلك، تقررت متابعتها أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بجنحة الإهانة وبلاغ كاذب والقذف، ليتقرر مثولها يوم ثالث أبريل المقبل".
...
نتمنى أن تسقط المحكمة المتابعة في حق هذه المستخدمة؛ و أن تتحرى عن الأسباب التي جعلتها تتراجع عن ما صرحت به. ربما قد تكون تعرضت لضغوطات و تخوف من جهة ما؛ خصوصا و أن العديد من الجهات السياسوية الحزبوية المشوشة تحاول التدخل في القضاء.
على ضابط الشرطة، الذي يدافع عن محضره بالقرص المدمج، أن يتنازل عن الدعوى كذلك مراعاة لظروف هذه المستخدمة.
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5
11 - meskin naim الاثنين 12 مارس 2018 - 21:42
دوختونا ، تلفتونا ما بقينا فاهمين والو فاش تبغيو تغرقوا سهلة و العكس صحيح الله يهدي ما خلق
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8
12 - ben khoulti الاثنين 12 مارس 2018 - 21:43
وما محل بوعشرينةمن الاعراب ادا كان هناك تصفية حساب معه عن طريق تلفيق له تهمة بالتحرش وان كانت صاحبة الشكاية اجبرت من طرف الضابط لكي يلفقون له هده التهمة ويجب على الوكيل العام احال هده السيدة الى قاضي التحقيق ادا كنتم تردون تنوير الراي العام حتى يعرف المواطن العادي انه له حقوق ودولة تحميه من بطش بعض المسوؤلين في الدولة
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17
13 - عمر الاثنين 12 مارس 2018 - 21:43
يتلاعبون بالقانون ويستحمرون المواطنين....
هذا المغرب الله كريم ...
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29
14 - baghi الاثنين 12 مارس 2018 - 21:50
bienvenu au maroc ou la victime devient coupable
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16
15 - أيوب المغربي الاثنين 12 مارس 2018 - 21:52
ظهر الحق وزهق الباطل...
كل من ساند بوعشرين سيحاسب غدا أمام الله...لقد جعلتم منه منزها ومعصوما من الخطأ!!!
لا لشئ إلا لأنه يساند الحزب المتأسلم...كيف تدعون الإسلام وأنتم تقفون مع الباطل؟؟؟
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-13
16 - ahmed الاثنين 12 مارس 2018 - 22:03
Maintenant ils vont poursuivre les personnes qui osent dire la vérité. On connait que la police judiciare rédige les procés et demande aux plaignants de les lire et signer. Est ce que cette femme est venu tout seule en plein gré pour déposer la plainte. ou c'est les polices judiciares qui l'ont chercher pour l'écouter. si elle est venue en plein gré c'est une chose, c'est sa volonté de bonne foi de déposer la plainte, mais si c'est les polices qui l'ont chercher c'est autre chose.
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1
17 - sara الاثنين 12 مارس 2018 - 22:11
يكفي قراءة اراء المواطنين المعبر عنها في هسبريس لمعرفة مايفكر فيه المواطن وأين وصل مستواه الفكري.
من ضمانات المحاكمة العادلة العلنية ومواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل أليس من حقنا معرفة أين وصلت قضية بو عشرين بل ينبغي على السلطة القضائية ان تتواصل مع الرأي العام الوطني لنتأكد هل مسألة فقط كما يروج بأنها انتقام منه بسبب ماكانت تجود به انامل اصابعه ام هي الحقيقة المرة وانا سيد بوعشرين فعلا ارتكب افعلا اجرامية ،لحد الساعة هو مجرد متهم الا ان تثبت ادانته وانداك نتأكد وتتوضح لنا صورة والحقيقة .
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0
18 - حمدة الاثنين 12 مارس 2018 - 22:25
حتى نكون منطقيين أي تجارة تفترض وجود ممول البضاعة زبون يشتري ناقل البضاعة وأموال مستخلصة
من تلك التجارة في هده الحالة يوجد متهم واحد بالاتجار بالبشر فالقاضي سيحكم بدون شك بالبراءة فيما يخص هده التهمة اما التحرش الجنسي فأكيد انه وارد
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