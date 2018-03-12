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كُتّاب وآراء
غرق شاب عشريني في "أم الربيع" ناحية البروج
لقي شاب عشريني مصرعه مساء اليوم الاثنين غرقا في نهر أم الربيع، في النفوذ الترابي لجماعة أولاد عامر دائرة البروج بني مسكين الشرقية، إقليم سطات.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ر. ص"، المزداد سنة 1993 بجماعة أولاد عامر، كان قد اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة إلى أن ظهر اليوم الاثنين جثة شاهدها أحد أفراد عائلته وقد جرفها نهر أم الربيع على مستوى دوار العبادلة.
الحادث استدعى انتقال سلطات بني مسكين الشرقية وعناصر من درك البروج وفرقة الغطس التابعة للوقاية المدنية بإقليم سطات وأفراد الوقاية المدنية بفرع البروج إلى عين المكان، وما زال البحث جاريا في أعماق نهر أم الربيع بحثا عن جثة الضحية، دون العثور عليها، إلى حدود مساء اليوم، بسبب انعدام الرؤية وطول المجرى.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالبروج فتحت بحثا في الموضوع لتحديد ظروف غرق الشاب الذي أفادت بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، في انتظار انتشال جثته وإحالتها على مصلحة التشريح الطبي بسطات لتحديد سبب الوفاة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات.