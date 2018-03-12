24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4012:4216:0018:3619:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)

  2. مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)

  3. محكمة مراكش تنظر في قضية شبكة للاتجار بالبشر (5.00)

  4. تكريم مغربية كرست حياتها لمساعدة لاجئين بإسبانيا (5.00)

  5. عبَدَةُ الماضي! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | غرق شاب عشريني في "أم الربيع" ناحية البروج

غرق شاب عشريني في "أم الربيع" ناحية البروج

غرق شاب عشريني في "أم الربيع" ناحية البروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 12 مارس 2018 - 22:10

لقي شاب عشريني مصرعه مساء اليوم الاثنين غرقا في نهر أم الربيع، في النفوذ الترابي لجماعة أولاد عامر دائرة البروج بني مسكين الشرقية، إقليم سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ر. ص"، المزداد سنة 1993 بجماعة أولاد عامر، كان قد اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة إلى أن ظهر اليوم الاثنين جثة شاهدها أحد أفراد عائلته وقد جرفها نهر أم الربيع على مستوى دوار العبادلة.

الحادث استدعى انتقال سلطات بني مسكين الشرقية وعناصر من درك البروج وفرقة الغطس التابعة للوقاية المدنية بإقليم سطات وأفراد الوقاية المدنية بفرع البروج إلى عين المكان، وما زال البحث جاريا في أعماق نهر أم الربيع بحثا عن جثة الضحية، دون العثور عليها، إلى حدود مساء اليوم، بسبب انعدام الرؤية وطول المجرى.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالبروج فتحت بحثا في الموضوع لتحديد ظروف غرق الشاب الذي أفادت بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، في انتظار انتشال جثته وإحالتها على مصلحة التشريح الطبي بسطات لتحديد سبب الوفاة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.