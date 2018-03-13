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كُتّاب وآراء
السلطات تشن حملة ضد اللحوم الفاسدة في مراكش
تمكنت لجنة مختلطة تتكون من مصلحة المراقبة بولاية الجهة، ومكتب حفظ الصحة الجماعي بمراكش، والسلطة المحلية، وعناصر أمنية، الاثنين، من حجز ما يناهز 158 كيلوغراما من اللحوم واللحوم المفرومة والنقانق الفاسدة بالسوق البلدي بدوار العسكر القديم بمقاطعة المنارة.
وقال هشام البوخصيبي، مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة، إن هذه العملية "جاءت تماشيا مع استراتيجية مكتب الصحة الجماعي الرامية إلى مراقبة ما يتم ترويجه من لحوم داخل المجال الترابي لجماعة مراكش"، مضيفا أن اللجنة المختلطة المذكورة "فتحت تحقيقا في القضية المشار إليها".
وأبرز المسؤول نفسه أن الحملات ضد أصحاب محلات الجزارة وإعداد اللحوم بتراب مقاطعة المنارة، وباقي تراب مدينة مراكش، "متواصلة لمصادرة المواد الفاسدة التي يروجها منعدمو الضمير، حماية لصحة المواطنين"، وفق تعبيره.
يذكر أن هذه اللجنة المختلطة حجزت، خلال الأسبوع الماضي، ما يناهز 754 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة بمعمل سري لإنتاج "الصوصيص" بالحي السابق ذكره بتراب المقاطعة ذاتها.