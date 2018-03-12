24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:38
|12:42
|16:00
|18:37
|19:52
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- التجمع الوطني عوض الجبهة الوطنية
- يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان
- عن الحراك الثاني لجرادة.. ثراء زكراوي "من الذهب"
- الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
- عرض لأبرز ما نشر اليوم في الصحف الأوروبية
العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)
مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)
- "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة" - (124)
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام - (118)
- انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام - (65)
- الملك يسرق "الأضواء" بفرنسا .. ومهاجرة مغربية: "مُهاب ومتواضع" - (59)
- خلل تقني يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات زبناء في "بريد بنك" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصالح الدرك تحقق في "اختطاف" طفلين باشتوكة
لازالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع تواصل تحرياتها من أجل فك لغز اختطاف طفليْن شقيقين، يبلغان 10 و13 سنة، من أمام منزلهما في دوار "سطايح"، التابع للجماعة الترابية بلفاع، وذلك من طرف شخصيْن كانا على متن سيارة رباعية الدفع، وإطلاق سراحهما بمكان خلاء في جماعة ماسة، غرب اشتوكة آيت باها.
وأورد علي ميدير، جدّ الطفليْن، في اتصال بجريدة هسبريس، أن حفيديْه كانا يلعبان أمام المنزل، قبل أن تتوقف سيارة رباعية الدفع، ويتمّ الزج بهما داخلها بالقوة، قبل أن يعمد مرافق السائق إلى تكميم فميهما بواسطة شريط لاصق.
وخلفّ الحادث الغامض رعبا وهلعا بين صفوف الساكنة، بالإضافة إلى تأثيرات نفسية على الطفلين وأسرتهما، على حدّ تعبير جدهما.
وأضاف المتحدث أن الطفليْن أبلغاه بعد العثور عليهما أن مُختطفيهما قد مرّا بالسد القضائي الثابت للدرك الملكي بسيدي عبّو، متوجّهين بهما إلى منطقة خلاء، قبل أن ترد عليهما مكالمة هاتفية، فأقدما بعدها على إطلاق سراح الطفليْن.
وتواصل السلطات الأمنية المختصة تحقيقاتها من أجل تحديد هوية الواقفين وراء عملية الاختطاف، إذ تتم مراجعة تسجيلات كاميرات رجال الدرك المحمولة على الصدر، والذين كانوا يُباشرون مهامهم بالسد القضائي لحظة مرور السيارة المشكوك فيها.