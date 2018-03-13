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كُتّاب وآراء
إفشاء السر المهني والارتشاء يدخلان دركيا السجن
أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت الستار على محاكمة دركيين، يشتغلان بالمركز الترابي في مجاط بإقليم شيشاوة، بعد إدانة أحدهما بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ، من أجل الارتشاء وتسهيل نشاط تاجر مخدرات.
هيئة الحكم قضت، من جهة أخرى، بتبرئة الدركي الثاني الذي توبع من أجل "افشاء السر المهني"، ليتم الإفراج عنه بعدما سبق الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق، بالمركب السجني "لوداية".
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش كان قد أحال المعنيين بالأمر على قضاء التحقيق لإأجل البحث في شكاية تقدم بها "بارون مخدرات" ضد عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك بمجاط، يؤكد من خلالها بأنه "يتوفر على تسجيلات صوتية تثبت تلقي عناصر الدرك الملكي لأموال مقابل تسهيل مأموريته للاتجار في المخدرات بالمنطقة".