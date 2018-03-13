إحالة متهم بقتل "سائق تاكسي" على قضاء مراكش

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر المركز القضائي بسرية العطاوية، التابعة لتراب إقليم قلعة السراغنة، شابا في بداية عقده الثاني على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يشتبه في تورطه ضمن جريمة قتل راح ضحيتها سائق سيارة أجرة؛ قرب تعاونية سيدي حنيش بجماعة الشعرا.

وقد جاءت عملية الإحالة بعد استكمال تحقيقات الضابطة القضائية مع الضنين، تحت إشراف النيابة العامة لدى القضاء الزجري، والاستماع إليه في محضر قبل وإعادة تمثيل فصول الجريمة.

وحسب مصادر هسبريس فإن المواجه تهمة القتل، الذي يقطن بالجماعة القروية الشعرا في العطاوية بقلعة السراغنة، من ذوي السوابق القضائية.

وأضافت المصادر نفسها أن حاجة المعني بالأمر إلى المال كانت وراء إقدامه على الجريمة، من أجل الاستيلاء على منقولات الضحية، بعد استدراج سائق سيارة الأجرة إلى مكان بعيد قبل أن يوجه إليه طعنات سكين قاتلة.