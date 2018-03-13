انفجار أسطوانة بوتان يسقط قتيلة ومصابين في وزان

هسبريس من وزان

بلغت الحصيلة النهائية لحادثة انفجار أسطوانة من الحجم الصغير لغاز البوتان، في حي أولاد ريان الشعبي بمدينة وزان، قتيلة و4 جرحى وفق ما أوردته مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وكان التجمع السكاني قد اهتز، ليلة اليوم الثلاثاء، على وقع انفجار بأحد المنازل وتواصلت عمليات الإنقاذ لساعات، وسط حضور مكثف من لدن عناصر الوقاية المدينة ورجال الأمن والسلطة المحلية.

وشهد مشفى أبي القاسم الزهراوي حالة استنفار قصوى عجلت بحضور مندوب وزارة الصحة بالإقليم ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي والأطقم الطبية والتمريضية، قصد تقديم الإسعافات والأولية والضرورية.

ووفق مصادر هسبريس فإن الحادث أودى بحياة طفلة، عمرها حوالي 7 سنوات؛ فيما أصيب 4 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة تأرجحت بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وعملت الأطر الطبية والتمريضية بقسم المستعجلات على إسعاف الضحايا وتسكين آلامهم قبل أن يتم التنسيق مع مصلحة طب المستعجلات وطب الكوارث لإرسالهم إلى مستشفيات مدينة مكناس، للتعاطي مع الحروق والإصابات التي وصفت بالبليغة والتي طالت مناطق متفرقة من أجسادهم.

وفتحت مصالح أمن وزان، التي كانت حاضرة بعين المكان، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، من أجل معرفة ما جرى كما عملت على تهدئة المحتجين الذين تجمهروا أمام بوابة المستشفى الإقليمي.