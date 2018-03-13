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الرئيسية | حوادث | الشرطة: فيديو جريمة في البرازيل تم إلصاقه بالمغرب

الشرطة: فيديو جريمة في البرازيل تم إلصاقه بالمغرب

الشرطة: فيديو جريمة في البرازيل تم إلصاقه بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:05

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون مقطع فيديو يظهر جريمة سرقة سيارة بالعنف، والذي يتداول عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، قد تم تسجيله بمدينة الرباط أو في أية مدينة مغربية أخرى.

وأكدت المديرية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها قامت بإجراء خبرات تقنية مع تحليل للآثار التكنولوجية، فاتضح لها بأن الشريط المنشور يوثق لجريمة وقعت خارج المغرب، وتحديدا في دولة البرازيل شهر فبراير المنصرم، وأن وسائل الإعلام البرازيلية، بما فيها القنوات التلفزية، قد خصصت روبورتاجات ومقالات عديدة لهذه الواقعة الإجرامي.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو نفسه يظهر ثلاثة أشخاص وهم بصدد تعريض امرأتين ورضيع للعنف الجسدي، مع سرقة سيارتها رباعية الدفع، مع تذييل ذلك بتعليقات مؤداها أن "الحادث وقع بأحد أحياء مدينة الرباط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - speaker الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:16
اودي بغض النظر واش الشريط المتداول فالمغرب ولا البرازيل.. عندنا هنا فمدينة فاس كاين مئات الجرائم لي ماكايصوروهمش الناس ! ماعرفناش واش الدولة لي باغيا هادشي باش نبقاو ملهيين مع الاجرام و مانشوفوش المطالب الحقيقة . حيتاش الحل كامل بيد الدولة ! خاص تشديد العقوبات ماشي واحد هاز سيف كاتعطيوه 3 أشهر .. هزلت
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63
2 - حلا الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:25
هناك من يعمل جاهدا لتشويه صورة هذا البلد.ليس فقط يتم إلصاق تسجيلات جرائم ونسبها للمغرب بل يتم إلصاق كل الانحرافات ببلدان العالم لبلدنا بتمويه الفيديوهات الاصلية وتغيير الموسيقى واللغة واقتطاع مقاطع غير كاملة أو فبركة تسجيلات مركبة لإيهام المشاهد بأن هذه الافعال الإجرامية أو التي لها علاقة بانحرافات أخلاقية كالرقص الخليع والعهر والفساد ووو.....الخ هي لأشخاص بالمغرب أو وقعت بالمغرب.هناك حثالة مجندة لتشويه صورة هذا البلد. ويكون في بعض الاحيان هؤلاءمن بني جلدتنا عديمي الوطنية أو أجانب يكفي قراءة التعليقات لمعرفة من تجذبه تلك التسجيلات كالذباب على القذارة يحبون تلك المواضيع القذرة ليبثوا سمومهم وينشروا حقدهم.بل يدعون بأن بلدانهم طاهرة ولا وجود لتلك الاختلالات بها ويكفي فقط نقر اسمها في خانة البحث لترى العجب العجاب من سحر وشعوذة وشذوذ ودعارة وغناء منحرف ورقص الوايواي.......الخ.كل البلدان الاسلامية والعربية من المحيط للخليج في الهوا سوا.كل له نصيب من العهر والفسق والفجور لا وجود لمجتمع عفيف صالح مائة بالمائة.
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41
3 - رشيد زين العابدين الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:44
لا نحتاج إلى مثل هذه الفيديوهات لإثبات أن الجريمة متفشية في المغرب فهناك كل يوم وفي أغلب المدن جرائم تقشعر لها الابدان ويستعمل فيها كل الأسلحة البيضاء، فرفقا بنا ولتقم الشرطة بأدوارها الحقيقية بدل ملاحقة ترهات الفايسبوك التي تبدأ لكي لا تنتهي.
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16
4 - متابع الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:54
يجب متابعة من ينتج هذه الفيديوهات بتهمة الإرهاب لأن ليس غرضه سوى إشاعة حس اللاامن لدى المواطن. تكفينا الجرائم التي تقع عندنا حقيقة.
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9
5 - Soussi الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:01
J'ai vu la vidéo sur Facebook et un des commentateur a attiré l'attention que les habit ne correspondaient (shorts et tee shorts pour un 22 février indique par la camera), j'ai tout de suite pensé au Brésil
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4
6 - jawad الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:20
يجب على الامن المغربي ان يضرب بحديد بقوة على من تم نشر هذه الكذبة أو غيرها
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5
7 - خليلوفيتش الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:28
داكشي فاش حادكين حيت ما كاين ما يدار لا خدمة لا ردمة غير التفراج فالفيديوهات رني سبقلي و قلت الجهل و التكنولوجيا أخطر من الجهل و المال
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