اكتشاف جثة رضيعة في مطرح للنفايات بمدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

عثر على جثة رضيعة حديثة الولادة بمطرح عمومي للنفايات في مدينة برشيد، اليوم الثلاثاء، بعدما جرى التخلّص منها في ظروف غامضة ما زالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث استدعى حضور عناصر الشرطة القضائية والعلمية وممثل عن السلطات المحلية، قاموا بمعاينة جثة الرضيعة وحجز بعض القرائن لفائدة البحث، الذي أمرت به النيابة العامة المختصّة، بغية كشف لغز التخلص من جثة الوليدة.

وقد نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في برشيد، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار النتائج في التحقيق للوصول إلى حل القضية.