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كُتّاب وآراء
غياب الاستفادة من متجر يدفع شابا إلى حرق جسده في الدار البيضاء
أقدم شاب يقطن بحي سيدي مومن في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في جسده احتجاجا على "عدم الاستفادة من محل بأحد أسواق القرب النموذجية".
وأوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشاب، البالغ من العمر ثلاثين سنة، توجه صوب مقر الملحقة الإدارية الأزهر، التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، مستفسرا السلطات المحلية عن عدم استفادته من محل بسوق نموذجي.
وأضافت المصادر نفسها، بتطابق، أن قائد الملحقة الإدارية واجه الشاب بكون "السلطات غير مسؤولة عن هذه الأسواق النموذجية، وجمعية تنمية الفضاءات العمومية هي التي تشرف على تدبيرها، ولا علاقة للسلطات بوضع لائحة المستفيدين".
أمام هذا الوضع المتشنج بين الطرفين، قام الشاب نفسه بسكب مادة حارقة على جسده قبل أن يوقد النار، مما أدى إلى اشتعال الجزء العلوي من بدنه.
وقد جرى على الفور نقل المعني بالأمر إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
واش هير لنعس حتى التناش د نهار يقوليك أنا محكور لا حولا و لا قوة إلا بالله العظيم .
أين التروة
الشعب المغربي عاق و فاق الفتنة هي اللي عمرها تكون
اللي بغا يخدم يحتارم القانون فوق الجميع
شبعتو خبز
في غياب اوراش عمل كبرى ومتوسطة وفي غياب اتوظيف وازدياد الفوارق الاءجتماعية وفي سياسة منع وعدم توفير الاماكن المخصصة للاءسترزاق التجار الصغار والمتجولين...وفي انسداد الاءفق سوف لن ينفع لا الحل الاءمني ولا هم يحزنون....اءيوا غير زيدوا في الاءثمة وعصروا المواطن...وسوف ياتي يوم الحساب.
مفاتيح الجنة و النار ليست في يديك يا سيدي بل بيد الله
أرى وكأنك تتمنى دخوله إلى النار وهذه قمة الوقاحة منك.
. ثانيا اللهم السيد إعطوه المحل باش إخدم فيه ولى إمشي إكريسي عباد الله . ياك باغيين الأمن أو لا ؟.
أنشري يا هيسبريس