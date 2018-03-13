24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:3812:4216:0018:3719:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)

  2. حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية (5.00)

  3. "الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان (5.00)

  4. غرق شاب عشريني في "أم الربيع" ناحية البروج (5.00)

  5. السلطات تشن حملة ضد اللحوم الفاسدة في مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | غياب الاستفادة من متجر يدفع شابا إلى حرق جسده في الدار البيضاء

غياب الاستفادة من متجر يدفع شابا إلى حرق جسده في الدار البيضاء

غياب الاستفادة من متجر يدفع شابا إلى حرق جسده في الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:00

أقدم شاب يقطن بحي سيدي مومن في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في جسده احتجاجا على "عدم الاستفادة من محل بأحد أسواق القرب النموذجية".

وأوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشاب، البالغ من العمر ثلاثين سنة، توجه صوب مقر الملحقة الإدارية الأزهر، التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، مستفسرا السلطات المحلية عن عدم استفادته من محل بسوق نموذجي.

وأضافت المصادر نفسها، بتطابق، أن قائد الملحقة الإدارية واجه الشاب بكون "السلطات غير مسؤولة عن هذه الأسواق النموذجية، وجمعية تنمية الفضاءات العمومية هي التي تشرف على تدبيرها، ولا علاقة للسلطات بوضع لائحة المستفيدين".

أمام هذا الوضع المتشنج بين الطرفين، قام الشاب نفسه بسكب مادة حارقة على جسده قبل أن يوقد النار، مما أدى إلى اشتعال الجزء العلوي من بدنه.

وقد جرى على الفور نقل المعني بالأمر إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - زهير الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:10
إيذاء الجسد ليس بالحل اتقوا الله في أنفسكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
109
2 - حكيم افقير الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:12
أقدم شاب يقطن بحي سيدي مومن في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في جسده احتجاجا على "عدم الاستفادة من محل بأحد أسواق القرب النموذجية". هده الطريقة فى الاحتجاج تعتبر شادة فى العالم الاسلامى فمن حرق نفسه إلى جهنم خالد فيها تقليد الكفار فى الاحتجاج أمر مرفوض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
3 - أحمد الراجحي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:13
لا حول و لا قوة إلا بالله ليس هكذا تأخذ الامور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
4 - سامي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:15
الظلم ظلمات يوم القيامة ايتها السلطات الاكيد ان هدا الشاب تعرض للحقرة والاقصاء وراى بام عينه ان المقدم الشيخ والقايد وزعو المتاجر على الاقارب والاغنياء وباك صاحبي بينما الفقير تم اقصائه نقولها ونعيدا للمرة الالف براكا من قولو العام زين بركا من افريقيا وادماج مواطنيها بالمغرب دمجو المواطن الاصلي اولا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
5 - الحقيقة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:15
لاحولا ولا قوة الا بالله.ومادا بعد؟؟؟!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
6 - ALHOCEIMA الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:16
الشباب في المغرب مخنوقين جدا،ان هذا لشيء محزن ،لا حول ولا قوة الا بالله،الانسان المغربي يكاد ينفجر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
7 - Morocco الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:20
الله يأخذ فيكم الحق يا سلطات و يا جمعيات ، اذا كان الشاب لا يتوفر لاعلى وظيفة ولا دخل قار فإن تجارته البسيطة هي مدخوله الوحيد.فأنتم تحاربون الباعة المتحولون وفي نفس الوقت لا توفرون لهم محلات ..واش بغيتو تحمقونا؟؟؟؟ واش عاود تاني خاص الملك يتدخل ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
8 - Salaheddine الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:20
أرجوكم ياشباب المغرب لاتتهوروا في مثل هذه الأشياء كلنا عندنا مشاكل لكن لاتحل الأمور بهذه الطريقة والله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
9 - سعيد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:21
نسأل الله العافية لهذا الشاب العظيم و نساءل أين همة الرجال في هذا البلد كي يحرق شخص كريم مواطن مغربي نفسه في عهد دستور جديد. أين النبل في التعاطي مع حاجيات المواطن البسيط. ولكي لا أكثر الكلام أين أموال المبادرة الوطنية و و أنا شخصيا أطالب بإرجاعي واحد 20 درهم ساهمت بها في سبيل تنمية الفقراء و المظلومين و المهمشين و أنا اليوم أرى أن نسبة الفقر قد زادت و الشباب قد يءس من الدولة. و أنا من هذا المنبر أيضا أعلن أنني لن أساهم مزال في المبادرة و لا نمي. شباب يحرق نفسه في دولة القرن الحالي مهزلة. الله غالب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - Bidawi الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:24
كان عليك أن تحرق إلى بلد آخر بدل أن تحرق جسدك. الله يجيب الشفاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
11 - amine الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:29
آنا متيقن آنه واحد فاش كيوصل لهاذ مرحلة كيكون نتيجة تراكمات و مشاكل سنين ومعاناة لآعوام الي كتآدي لآزمة نفسية قد تسبب الإنتحار و للآسف كنتحسر وكنتعجب في نفس الوقت منين كنشوف هاذ نوع من شباب يفضل ألإكتواء بنار الدنيا و نار الآخرة هي الآشد ، عل آن يستمر ويكافح في الحياة رغم صعوبة عيشها مع العلم آنا بنفسي تقريبا آعيش نفس الظروف ، ياربي تشافيه و تدير ليه شي تاويل ديال الخير و آطلب ربي و أنت أعلم بـما في القلوب وما يسكن الصدور، ازرع في قلبي الرضا واسترني برداء من نور و ألبسني ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
12 - ابو بلال الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:35
من حقه الاحتجاج كما يريد. لا دخل للدين في امور اكثر تعقيدا لا يفقه فيها رجال الدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
13 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:36
ان مثل هذه الكوارث الانسانية اصبحت متفاقمة في الآونة الاخيرة وذلك لغياب العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص واستغلال مثل هذه المبادرات من طرف اعضاء المجلس البلدي والسلطات المحلية لتوزيع اغلبها على المقربين منهم في غياب اي رادع قانوني وبالتالي كان على هذا الشاب ان لايقوم بإحراق نفسه بل عليه بالاعتصام والاحتجاج مع المتضررين .. مازلت اتذكر انه منذ بضع سنين مضت كان هناك قائد الدائرة الحضرية الثالثة بالقنيطرة بجوار مسجد اندونسيا وقد وقع لشاب مثل ماوقع اليوم ودخل الشاب متسائلا عن عدم استفادته مع ان الذين لايستحقوا قد استفادوا وليسوا من ابناء المنطقة فأراد القائد ان يراوغ فاذا بالشاب يخرج سكين أضحية ويهدد القائد تهديدا عنيفا وأقسم ان لم يعطه حقه عاجلا فانه سياخذ بسببه المؤبد خاصة انه ذكر القائد بانه له سوابق والان يريد ان يتوب ويبني مستقبله فوعده القائد مرتعدا ان يرجع عنده بعد ثلاثة.. وبالفعل سلمه مفتاح دكان بالخبازات ..وقد التقيت بهذا الشخص عند زيارتي لمدينتي مؤخرا والذي تغيرت حياته إيجابيا ليتضح بان الاستقرار الاقتصادي والزواج ..لكثير من الشباب عامل حاسم في إصلاحهم ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - محماد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:36
اتقوا الله يا شباب اﻻمور ﻻ تحل بهدا الشكل من حرق نفسه و توفي فالى جهنم ومن بقي على قيد الحياة بعاهة مستديمة فسيكون ثقل على عائلته و دويه ولن ينفعه الندم .واﻻنسان العاقل ﻻ يتصرف هكدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - [email protected]@@ الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:38
حتى أنا ساحرق نفسي اريد سيارة فاخرة و فيلا في أحسن الأماكن و دخل شهري لا يقل على 50000 درهم شهريا ؟؟؟؟؟؟
واش هير لنعس حتى التناش د نهار يقوليك أنا محكور لا حولا و لا قوة إلا بالله العظيم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
16 - أين التروة؟؟ الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:43
2 ديال البحور والفوسفاط والسياحة وتحويلات المهاجرين ورغم دلك الفقر والجوع والحكرة والفساد ووووووووووو........
أين التروة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - Rita الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:48
ناري هادا بغا لفيتنا فلبلاد حيت تونس بدات حتا هي هكا او شوفو حالتهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
18 - jamal الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:55
انا من سكان حي الأزهر. والكل يعلم بأنه شابت مجموعة من الخروقات في توزيع هده المحلات. فهناك من يملك عقارات من بينها مساكن ومتاجر.ورغم دلك استفاد من هذه المحلات. بالعربية. ارا خرجت عنيك أو دورت شوية. تستافد. أما كنتي درويش أو باغي لحلال. دربك تران.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - اذا عرف السبب الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:59
اذا عرف السبب بطل العجب، ما دام هناك ظلم و تعتيم على الإستفادات و إنعدام الشفافية و تفشي الزبونية، فسيحترق جل الشباب، ليس حلا ولكنه يعلم علم اليقين أنه لن يأخذ حقه ولو طارت معزة، فالأولى طلب المغفرة له و الله يعوضو أحسن منه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - محمد فحلي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:00
ليس بهده الطريقة تحل المشاكل في المغرب كان على الشاب قبل اضرام النار في جسده ان يتصل بالسلطات المحلية ان كانت هي المشرفة على تدبير هده المحلات او الاتصال بجهة اخرى مثل جمعيات المجتمع المدني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:01
(تابع 13) -لقد سقط سهوا ان يرجع عند القائد بعد ثلاثة ايام - انها قصة واقعية ...والاهم فيها ان لايحرق الانسان نفسه او يأذيها بالمخدرات والأقراص المهلوسة مهما بلغ به الظلم ..لان اغلب المستضعفين خاصة الشباب مظلومون في هذه المملكة السعيدة؟! للعائلة الحاكمة وخدام الدولة ،فعلا مملكة سعيدة لهم وحدهم لاشريك لهم ..؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - غريب البلد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:05
صراحة ما أرى يدمي القلب،وأنطلق من تجربة شخصية.لقد كنت من ذوي السوابق ومنذ اربعة عشر سنة ،انصلح حالي وكونت أسرة واشتغلت بعرق جبيني والحمد لله ،أنا الآن أب لأربعة أبناء متفوقين جدا في دراستهم،أعاني كثيرا في الحصول على عمل لم يسبق لي أن تلقيت دعما من أحد ،مشكلتي أن أرباب العمل كلما علموا بسوابقي يقومون بتسريحي من الشغل،ومع ذلك لم أفكر أبدا في الانتحار أو العودة لدروب الجريمة.غير أن الاحساس بالغربة في الوطن لا يدركه إلا من يعيشه،لكم الله يا أبناء بلدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - وطني مثلي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:07
حرق راسو جابها غير فراسو
الشعب المغربي عاق و فاق الفتنة هي اللي عمرها تكون
اللي بغا يخدم يحتارم القانون فوق الجميع
شبعتو خبز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
24 - AHMED الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:07
والله ثم والله ان المغرب ذاهب الى المجهول

في غياب اوراش عمل كبرى ومتوسطة وفي غياب اتوظيف وازدياد الفوارق الاءجتماعية وفي سياسة منع وعدم توفير الاماكن المخصصة للاءسترزاق التجار الصغار والمتجولين...وفي انسداد الاءفق سوف لن ينفع لا الحل الاءمني ولا هم يحزنون....اءيوا غير زيدوا في الاءثمة وعصروا المواطن...وسوف ياتي يوم الحساب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
25 - PREDATOR الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:14
تضاف هذه المأساة إلى حادث حارس السيارات الذي أنتحر حرقا ، وقد عرفت هذا الأخير عندما كنا شبابا وهو يسكن في الحي الحسني ، لقد كان من نشطاء حزب الأستقلال و من المناضلين الذي يعملون في الظل ، عرف خبايا المخزن وكان له فرصة التعرف على شخصية نافذة ، كانت علاقتي بهذا الأخير عائلية و ليست سياسية ، غير أني في شبابي كنت أخفي ميولي اليسارية ، وكنت وصاحبي شديدي المراس أثناء المناقشة ، غير أنه أثناء نجاحي في الباكلوريا في أواسط الثمانينيات لم أعد أرى صاحبي إلا أثناء وفاة أبي بعد سنين ، فأصبح ذا شعر أشيب ....وكنت في عملي مدمنا على قراءة الهسبريس ، وذات يوم قرأت الخبر الأليم ، ولما عدت للحي تأكدت من حقيقة الخبر ...! واليوم يتكرر نفس السيناريو ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - سيمو الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:30
إلى حكيم أفقير : أولا
مفاتيح الجنة و النار ليست في يديك يا سيدي بل بيد الله
أرى وكأنك تتمنى دخوله إلى النار وهذه قمة الوقاحة منك.
. ثانيا اللهم السيد إعطوه المحل باش إخدم فيه ولى إمشي إكريسي عباد الله . ياك باغيين الأمن أو لا ؟.
أنشري يا هيسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - iken الثلاثاء 13 مارس 2018 - 17:42
الثروة موجودة في المغرب يجب فقط ان تكون ذكر بل رجل للبحث عنها ليس بحرق نفسك بل بالبحث عن حقك واستاصاله من فم الافعى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.