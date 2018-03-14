انهيار منزل عتيق يستنفر السلطات المحلية بوزان

هسبريس من وزان

انهار منزل قديم بمدينة وزان، مساء الثلاثاء، دون أن يخلف خسائر في الأرواح، بينما سادت حالة من الهلع وسط ساكنة الحي التي هرعت إلى خارج منازلها بعد سماعها لدوي قوي ناجم عن هذا الانهيار.

وتزامن الحادث، بحسب مصادر هسبريس، وبدء أشغال حفر أساس لإحدى البنايات المجاورة للمنطقة الإقليمية للشرطة بمدينة وزان، مشيرة إلى أن مغادرة السكان المنزل فورا جنب وقوع إصابات في الأرواح.

"الحادث استنفر السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية والقوات المساعدة التي حلت بعين المكان لتفقد الوضع"، تقول مصادرنا، مشيرة إلى أن سكان البناية المنهارة "فقدوا جميع ممتلكاتهم تحت ركام الأنقاض"، وأن "العمارة المحاذية للمنزل المنهار ظهرت عليها هي الأخرى تصدعات عدة، وأضحت مهددة بالانهيار في أي لحظة وحين".

وقد حل عامل الإقليم بالنيابة، إلى جانب رئيس المجلس البلدي ولجنة مختلطة ضمت مهندس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، بموقع البناية المنهارة من أجل تفقد الوضع واتخاد التدابير اللازمة.