24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:37
|12:42
|16:00
|18:38
|19:52
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- سيارات نقل قاتلة بطنجة
- جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى
- حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية
- الكتاب.. الكتاب.. يا أهل الكتاب؟
- الملياردير بن لادن يترامى على أراض ببوسكورة .. والسلطات تحذره
جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)
حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية (5.00)
- الملك يتجول مع الهمة في باريس .. ومغربي: صحة العاهل جيدة - (86)
- الجزائر تستحوذ على واردات السلاح في إفريقيا و12% حصة المملكة - (86)
- جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى - (52)
- رونار يستدعي 28 لاعبا إلى "معسكر المونديال" - (40)
- حقوقيون يرفضون الانصياع للكتائب ويُشيدون بجرأة "ضحايا بوعشرين" - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انهيار منزل عتيق يستنفر السلطات المحلية بوزان
انهار منزل قديم بمدينة وزان، مساء الثلاثاء، دون أن يخلف خسائر في الأرواح، بينما سادت حالة من الهلع وسط ساكنة الحي التي هرعت إلى خارج منازلها بعد سماعها لدوي قوي ناجم عن هذا الانهيار.
وتزامن الحادث، بحسب مصادر هسبريس، وبدء أشغال حفر أساس لإحدى البنايات المجاورة للمنطقة الإقليمية للشرطة بمدينة وزان، مشيرة إلى أن مغادرة السكان المنزل فورا جنب وقوع إصابات في الأرواح.
"الحادث استنفر السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية والقوات المساعدة التي حلت بعين المكان لتفقد الوضع"، تقول مصادرنا، مشيرة إلى أن سكان البناية المنهارة "فقدوا جميع ممتلكاتهم تحت ركام الأنقاض"، وأن "العمارة المحاذية للمنزل المنهار ظهرت عليها هي الأخرى تصدعات عدة، وأضحت مهددة بالانهيار في أي لحظة وحين".
وقد حل عامل الإقليم بالنيابة، إلى جانب رئيس المجلس البلدي ولجنة مختلطة ضمت مهندس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، بموقع البناية المنهارة من أجل تفقد الوضع واتخاد التدابير اللازمة.