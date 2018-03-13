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الرئيسية | حوادث | الحموشي يوقف شرطيا لمخالفته القانون في تزنيت‎

الحموشي يوقف شرطيا لمخالفته القانون في تزنيت‎

الحموشي يوقف شرطيا لمخالفته القانون في تزنيت‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:10

قرر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، توقيف ضابط شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت مؤقتا عن عمله؛ وذلك لإخلاله بواجبات التحفظ والتجرد المفروضة في موظفي الأمن الوطني، وارتكابه لأفعال تقع تحت طائلة القانون.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن "هذا التدبير التأديبي يأتي كإجراء احترازي"، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في حق الضابط المخالف المتعلقة بتعمده استخدام العنف والتهديد في حق أشخاص يرتبطون معه بعلاقة الجوار.

ومن المقرر، يقول البلاغ، أن يتم عرض الضابط المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي للبت في الإخلالات المنسوبة إليه، بموازاة مع الآثار القانونية التي ترتبها المسطرة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ياسين الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:17
تصرف محمود يشكر عليه السيد المدير العام للأمن الوطني. رغم ان لا شكر على واجب
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2 - مصطفى الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:24
الرجل المناسب في المكان المناسب................احترام القانون واجب .
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15
3 - خليلوفيتش الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:28
إوا زعما هداك الضابط غي بغا و أستعمل العنف خاصة فهاد الظروف و المتغيرات اللي كيعرفها مجتمعنا خصوصا نحو الأسوء تحية لرجال الأمن
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4 - nabil الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:29
نحن في المغرب .
الحمد لله انه بلد ديموقراطي .اين اؤلئك الذين دائما ما يهاجمون تطبيق القانون.
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-11
5 - hassia الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:39
يجب توقيف عدد كبير من هؤلاء الضباط الخارقين للقانون بكسوتهم المخزنية يصبحو عناترة.عشت هدا شخصيا فى عطلتى2014مع ضابط قال لى كلام سافه وزنقاوى ولما قدمت به شكاية فى عمالة الأمن الحي المحمدى بالبيضاء جهل لما شافنى وقال لى أمام باقى الضباط.تابعنى حتى لهنا,سر شكى حتى عند الملك لن أنسى هدا التصرف الوقح وقلة الأدب,احترام القانون والمواطنين.حلل وناقش
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11
6 - salhi الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:48
Bravo Mr Hammouchi. continuer votre stratégie basée sur la fermeté et la vigueur
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7 - الشلح الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:14
كثيرا منهم يستغلون منصبهم فيفرغوا نزوات عنفهم على المواطنين وكأنهم فوق القانون غير مبالين بأن دالك المواطن الضعيف هو الدي يؤدي راثبهم ,كلنا مواطني هده المملكة ولكل منا دوره مهما كانت مرتبته ولو كان ماسح الأحدية , نشكر السيد المحترم أخينا الحموشي الدي لا يفرق بين المواطنين ولا رجاله أطال الله عمره ومن خالف القانون يحاسب مهما كان لأننا سواسي في هدا البلد الدي اجتمعنا فيه والسهر على حمايته , الا هناك بعض من رجال السلطة ولم نقل الكل فهناك أناس محترمون ,واليوم لاحظت وأنا في مختبر التحليلات للدرك الملكي بالرباط بأن هناك أعمال مشينة يتصرف بها بعض الدركيين وبعض أطرهم من تقديم معارفهم قبل آخرين ولهدا نطلب المسؤولين أن يحدوا ما حدى به السيد الحموشي فكفانا تمييز والمغرب متسع للجميع أدامك الله وأطال عمرك
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