الحموشي يوقف شرطيا لمخالفته القانون في تزنيت‎

هسبريس من الرباط

قرر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، توقيف ضابط شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت مؤقتا عن عمله؛ وذلك لإخلاله بواجبات التحفظ والتجرد المفروضة في موظفي الأمن الوطني، وارتكابه لأفعال تقع تحت طائلة القانون.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن "هذا التدبير التأديبي يأتي كإجراء احترازي"، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في حق الضابط المخالف المتعلقة بتعمده استخدام العنف والتهديد في حق أشخاص يرتبطون معه بعلاقة الجوار.

ومن المقرر، يقول البلاغ، أن يتم عرض الضابط المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي للبت في الإخلالات المنسوبة إليه، بموازاة مع الآثار القانونية التي ترتبها المسطرة القضائية.