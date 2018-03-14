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كُتّاب وآراء
أمن الرباط يوقف مروج "حشيش" و"قرقوبي"
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن العمومي بمدينة الرباط، الثلاثاء، من إنهاء نشاط أربعيني يعمل على ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحياء المدينة.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن الموقوف يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، مكنت إجراءات تفتيش منزله من حجز 3003 أقراص مخدرة من مختلف الأنواع، و1445 غراما من مخدر الشيرا، علاوة على العثور بحوزته على طابع خاص بطبيب متخصص في الأمراض النفسية والعصبية، يشتبه في استخدامه في تزوير وصفات طبية للحصول على عقاقير وأقراص طبية مخدرة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.