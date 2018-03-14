24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:3712:4216:0018:3819:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)

  2. حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية (5.00)

  3. السلطات تشن حملة ضد اللحوم الفاسدة في مراكش (5.00)

  4. إشكالات في تدوين التاريخ الإسلامي (5.00)

  5. جمعية تشجب استثناء الصحراء من اتفاق الصيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إنقاذ شخص حاول الانتحار بحرق بدنه ببلفاع

إنقاذ شخص حاول الانتحار بحرق بدنه ببلفاع

إنقاذ شخص حاول الانتحار بحرق بدنه ببلفاع
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 14 مارس 2018 - 06:03

تدخّلت السلطات المحلية بقيادة بلفاع، بمعية عناصر من القوات المساعدة والوقاية المدنية، الثلاثاء، من أجل إنقاذ شخص، من مواليد سنة 1957، من وسط غرفة بمنزل أحكم إغلاقها على نفسه بعد أن عمد إلى إضرام النار في جزء من المنزل.

الواقعة التي شهدها دوار "بويريك"، في الجماعة الترابية لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، استنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، إذ تمت مداهمة الغرفة، وإنقاذ الشخص من موت مُحقّق، لاسيما أنه أقدم على إدخال أسطوانة غاز إلى الغرفة وإطلاق غاز البوتان داخلها، وفق ما أكده شهود عيان.

وأفادت التحريات الأولية للبحث، استنادا إلى مصادر هسبريس، بأن المعني، وهو مطلق، حاول وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، وجرى تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي، التي تُعمّق معه البحث لتحديد ظروف إقدامه على إضرام النار في بيته، والبقاء داخل غرفة مُحكمة الإغلاق، ما تُرجّح معه فرضية محاولة الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.