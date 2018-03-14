إنقاذ شخص حاول الانتحار بحرق بدنه ببلفاع

هسبريس من اشتوكة آيت باها

تدخّلت السلطات المحلية بقيادة بلفاع، بمعية عناصر من القوات المساعدة والوقاية المدنية، الثلاثاء، من أجل إنقاذ شخص، من مواليد سنة 1957، من وسط غرفة بمنزل أحكم إغلاقها على نفسه بعد أن عمد إلى إضرام النار في جزء من المنزل.

الواقعة التي شهدها دوار "بويريك"، في الجماعة الترابية لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، استنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، إذ تمت مداهمة الغرفة، وإنقاذ الشخص من موت مُحقّق، لاسيما أنه أقدم على إدخال أسطوانة غاز إلى الغرفة وإطلاق غاز البوتان داخلها، وفق ما أكده شهود عيان.

وأفادت التحريات الأولية للبحث، استنادا إلى مصادر هسبريس، بأن المعني، وهو مطلق، حاول وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، وجرى تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي، التي تُعمّق معه البحث لتحديد ظروف إقدامه على إضرام النار في بيته، والبقاء داخل غرفة مُحكمة الإغلاق، ما تُرجّح معه فرضية محاولة الانتحار.