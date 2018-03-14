الدرك يداهم معملا لـ"الماحيا" ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

حجزت فرقة من الدرك الملكي، الثلاثاء، 20 طنا من مسكر ماء الحياة، و15 طنا من التين المجفف، ووسائل عدة لإنتاج المادة المسكرة ذاتها، بعد مداهمة معمل مخصص لهذا الغرض بدوار "كرتاوة" بالجماعة القروية أولاد حسون ضوحي مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي أوقفت خلال هذه المداهمة أربعة أشخاص متلبسين بإنتاج مادة ماء الحياة؛ فيما لازال البحث جاريا عن شخص خامس.

وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز نفسه أوقفت يوم الخميس الماضي تاجر مخدرات يطلق عليه بالمنطقة اسم "البوري"، متلبسا بحيازة كيلوغرام من "الحشيش"، إذ كان موضوع مذكرة بحث وطنية، بعد مداهمة مسكنه بدوار أولاد زناكية وتفتيشه، والعثور على 200 لتر من ماء الحياة.