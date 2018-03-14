24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:3712:4216:0018:3819:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)

  2. حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية (5.00)

  3. السلطات تشن حملة ضد اللحوم الفاسدة في مراكش (5.00)

  4. إشكالات في تدوين التاريخ الإسلامي (5.00)

  5. جمعية تشجب استثناء الصحراء من اتفاق الصيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يداهم معملا لـ"الماحيا" ضواحي مراكش

الدرك يداهم معملا لـ"الماحيا" ضواحي مراكش

الدرك يداهم معملا لـ"الماحيا" ضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 14 مارس 2018 - 09:20

حجزت فرقة من الدرك الملكي، الثلاثاء، 20 طنا من مسكر ماء الحياة، و15 طنا من التين المجفف، ووسائل عدة لإنتاج المادة المسكرة ذاتها، بعد مداهمة معمل مخصص لهذا الغرض بدوار "كرتاوة" بالجماعة القروية أولاد حسون ضوحي مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي أوقفت خلال هذه المداهمة أربعة أشخاص متلبسين بإنتاج مادة ماء الحياة؛ فيما لازال البحث جاريا عن شخص خامس.

وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز نفسه أوقفت يوم الخميس الماضي تاجر مخدرات يطلق عليه بالمنطقة اسم "البوري"، متلبسا بحيازة كيلوغرام من "الحشيش"، إذ كان موضوع مذكرة بحث وطنية، بعد مداهمة مسكنه بدوار أولاد زناكية وتفتيشه، والعثور على 200 لتر من ماء الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.