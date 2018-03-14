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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف شخصا لطعنه زوجته في شيشاوة

الشرطة توقف شخصا لطعنه زوجته في شيشاوة

الشرطة توقف شخصا لطعنه زوجته في شيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:50

أوقفت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية الأمنية بمدينة شيشاوة، مساء الثلاثاء، شخصا في عقده الرابع وجه طعنات قاتلة بجماعة أيت هادي لكل من زوجته، على مستوى البطن والقلب، وعون سلطة، على مستوى الرأس، بواسطة سلاح أبيض.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية التوقيف جاءت بعد نصب كمين محكم للمعتدي، بمنطقة كثيفة الأشجار بدوار أيت تافوكت، ما مكن عناصر الأمن من القبض على الفار، وتسليمه بأمر من النيابة العامة لمصالح الدرك الملكي بمدينة شيشاوة، من أجل فتح محضر تحقيق له.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حين اعتدى الأربعيني على زوجته بعد سوء تفاهم بينهما، تطور إلى استعمال الموقوف للسلاح الأبيض وطعنه أم أبنائه الأربعة، ثم لاذ بالفرار.

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