الأمن ينهي مغامرة سارق بالنشل في شوارع خريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من إيقاف شاب ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، إثر الاشتباه في وقوفه وراء مجموعة من عمليات السرقة بالنشل.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن فرقة الشرطة القضائية تمكّنت، بتنسيق مع فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي، من إيقاف شاب في الثلاثينات من عمره، وله سوابق قضائية حول السرقة، حيث كان يستهدف المارة وينتشل ما بحوزتهم من أشياء ثمينة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشرافها، وتقديمه على أنظار القضاء لمتابعته بتهمة "السرقة بالنشل مع حالة العود".