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الرئيسية | حوادث | شرطي يستعمل مسدسه خلال توقيف بمدينة العيون

شرطي يستعمل مسدسه خلال توقيف بمدينة العيون

شرطي يستعمل مسدسه خلال توقيف بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 مارس 2018 - 12:10

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن اضطرار مفتش شرطة، يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن العيون، اليوم الأربعاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، كان في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر وتعاطي المخدرات، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي وشيك بواسطة السلاح الأبيض.

وذكرت المديرية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد أشهر سيفا في مواجهة عناصر الشرطة التي تدخلت لتوقيفه، بعدما كان يستدرج فتاة في حالة سكر تحت التهديد، وهو ما اضطر مفتش شرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحة الوظيفي، مكنت من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتسهيل عملية توقيفه".

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم فتح بحث قضائي مع الفتاة التي كانت تحت تأثير حالة السكر، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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