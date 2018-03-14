مصرع دركي يفتح تحقيقا قضائيا ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أمرت النيابة العامة مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية الاوداية ضواحي مراكش، أمس الأربعاء، بفتح تحقيق قضائي لمعرفة الأسباب وراء مقتل دركي، كان قيد حياته يشتغل بالمركز نفسه، عثر عليه جثة هامدة ببئر في دوار أولاد بن السبع بالمنطقة نفسها.

وتكثف مصالح الدرك، بتنسيق مع السلطات المحلية، تحرياتها لجمع المعطيات المساعدة على معرفة ما جرى. وحسب مصادر هسبريس فإن مسؤولين بالقيادة الإقليمية للدرك حلوا بعين المكان، بمعية عناصر الوقاية المدنية، للوقوف على انتشال الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات.