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مصرع سائق في حادث سير ناحية سيدي رضوان
الأربعاء 14 مارس 2018 - 21:10
لقي سائق سيارة خفيفة مصرعه على الفور، اليوم الأربعاء، في حادثة مروعة شهدتها الطريق الرابطة بين جماعة سيدي رضوان والجويمعة ضواحي مدينة وزان، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
وأرجعت مصادر هسبريس أسباب الحادث إلى السرعة وفقدان السائق السيطرة على المقود، لتنقلب سيارته على قارعة الطريق خلال عودته إلى مسقط رأسه بدوار الخرب بالجماعة ذاتها.
وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات البلدي التابع لمركز حفظ الصحة بمدينة وزان.