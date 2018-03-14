24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:3712:4216:0018:3819:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. من جرادة إلى العيون الشرقية (5.00)

  2. مواجهات دامية بين الأمن والمحتجين بجرادة .. واعتصام العمال يتواصل (5.00)

  3. بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعلن مقاطعة مونديال 2018 (5.00)

  4. البوليساريو وكرانس مونتانا (5.00)

  5. لجنة تنظيم المونديال وتسويق الإقصاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | امرأة تنهي حياتها شنقا بمنزلها وسط القصر الكبير‎

امرأة تنهي حياتها شنقا بمنزلها وسط القصر الكبير‎

امرأة تنهي حياتها شنقا بمنزلها وسط القصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:19

أقدمت امرأة تقطن بحي الأندلس وسط مدينة القصر الكبير على وضع حد لحياتها شنقا باستعمال سلك كهربائي، وفق ما أورده شهود عيان.

الهالكة من مواليد 1952، كانت تعاني، وفق أقرباء لها، من اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية، موردين أنها حاولت الانتحار مرارا دون أن تفلح في ذلك.

وقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان وقامت بأبحاثها الميدانية، قبل أن تأذن بنقل الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها من أجل تحديد أسباب الوفاة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.