امرأة تنهي حياتها شنقا بمنزلها وسط القصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

أقدمت امرأة تقطن بحي الأندلس وسط مدينة القصر الكبير على وضع حد لحياتها شنقا باستعمال سلك كهربائي، وفق ما أورده شهود عيان.

الهالكة من مواليد 1952، كانت تعاني، وفق أقرباء لها، من اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية، موردين أنها حاولت الانتحار مرارا دون أن تفلح في ذلك.

وقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان وقامت بأبحاثها الميدانية، قبل أن تأذن بنقل الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها من أجل تحديد أسباب الوفاة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.