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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف خارجين عن القانون بحافلات الرباط

الدرك يوقف خارجين عن القانون بحافلات الرباط

الدرك يوقف خارجين عن القانون بحافلات الرباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:05

قام الدرك الملكي، في الفترة الممتدة بين 23 فبراير و9 مارس الجاري، بحملة تطهير كبيرة استهدفت نقط التوقف والخطوط التي تشتغل فيها الحافلات المؤدية إلى سلا وعين عودة وتمارة والصخيرات.

ووفق ما أفادت به السلطات المحلية لولاية جهة الرباط سلا، فإن هذه الحملة سعت إلى طمأنة مستعملي وسائل النقل العمومي، مشيرة إلى أنها "أسفرت عن توقيف 526 شخصا متورطين في جرائم وجنح مختلفة، منها ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة وسرقة الهواتف المحمولة ومهاجمة الحافلات بواسطة الحجارة والسكر العلني".

كما مكنت هذه الحملة، وفق المصدر ذاته، من حجز كميات من المخدرات وحبوب الهلوسة وأسلحة بيضاء، من بينها صاعق كهربائي كان يستعمله مجرم خطير صاحب سوابق قضائية عديدة.

وقد تم، بأمر من النيابة العامة المختصة، إحالة 43 متهما من بين الأشخاص الموقوفين على العدالة، وتسليم كمية المخدرات والأسلحة البيضاء المحجوزة إلى المصالح المختصة.

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