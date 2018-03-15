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كُتّاب وآراء
شرطة تنغير توقف مبحوثا عنه منذ سنة 2011
تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة تنغير من توقيف شخص مبحوث عنه منذ سنة 2011، توارى عن الأنظار، بسبب تورطه في قضايا جنائية وجنحية عدة.
وأفاد بلاغ أصدرته مفوضية الشرطة بتنغير بأن الموقوف صدرت في حقه أزيد من 18 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لفائدة الشرطة القضائية بتنغير، والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورززات، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الناري، ومحاولة القتل العمد، وإضرام النار في مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والخمور دون رخصة، والإكراه البدني.
وذكر البلاغ ذاته، تتوفر عليه هسبريس، أن المعني بالأمر من مواليد سنة 1979، كان يزاول نشاطه المخالف للقانون بالحي القديم "لاردام" بحي افانور، رفقة أشخاص سبق توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.
وزاد البلاغ أن "المعني بالأمر تم وضعه رهن إشارة المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورززات، من أجل مواصلة البحث معه تحث إشراف النيابة العامة المختصة".