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الرئيسية | حوادث | شرطة تنغير توقف مبحوثا عنه منذ سنة 2011

شرطة تنغير توقف مبحوثا عنه منذ سنة 2011

شرطة تنغير توقف مبحوثا عنه منذ سنة 2011
هسبريس من تنغير
الخميس 15 مارس 2018 - 04:15

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة تنغير من توقيف شخص مبحوث عنه منذ سنة 2011، توارى عن الأنظار، بسبب تورطه في قضايا جنائية وجنحية عدة.

وأفاد بلاغ أصدرته مفوضية الشرطة بتنغير بأن الموقوف صدرت في حقه أزيد من 18 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لفائدة الشرطة القضائية بتنغير، والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورززات، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الناري، ومحاولة القتل العمد، وإضرام النار في مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والخمور دون رخصة، والإكراه البدني.

وذكر البلاغ ذاته، تتوفر عليه هسبريس، أن المعني بالأمر من مواليد سنة 1979، كان يزاول نشاطه المخالف للقانون بالحي القديم "لاردام" بحي افانور، رفقة أشخاص سبق توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.

وزاد البلاغ أن "المعني بالأمر تم وضعه رهن إشارة المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورززات، من أجل مواصلة البحث معه تحث إشراف النيابة العامة المختصة".

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