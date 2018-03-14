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الرئيسية | حوادث | البحرية المغربية تنقذ 55 مهاجرا بسواحل الحسيمة

البحرية المغربية تنقذ 55 مهاجرا بسواحل الحسيمة

البحرية المغربية تنقذ 55 مهاجرا بسواحل الحسيمة
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:35

تمكنت عناصر البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 55 مرشحا للهجرة غير النظامية يتحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بعدما اعترضت قاربا قابلا للنفخ كان قادما من إحدى سواحل مدينة الحسيمة الشمالية.

منابر إعلامية إسبانية أفادت بأن عملية إغاثة هؤلاء المهاجرين السريين تمت على بعد ميلين بحريين شمال غرب منطقة سيدي عابد، مشيرة إلى أن 52 من الذين تم إنقاذهم يحملون الجنسية المالية، بينما يتحدر الثلاثة الآخرون من ساحل العاج وغينيا وغامبيا.

وقد جرى نقل الموقوفين إلى ميناء مدينة طنجة على متن سفينة تابعة لفرقة البحرية الملكية، وهم في صحة جيدة، في انتظار تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي بمدينة إمزورن قصد إخضاعهم للتحقيق لمعرفة حيثيات هذه الرحلة التي عرضت حياة مواطنين أجانب لخطر الموت.

وأفادت نتائج تقرير رسمي صدر عن وزارة الداخلية المغربية بأن القوات البحرية والبرية تمكنت من اعتراض طريق 50 ألف مهاجر سري خلال العام الماضي، فيما تشير تقارير إسبانية إلى أن عدد المتمكنين من بلوغ التراب الأيبيري تضاعف ثلاث مرات مطلع السنة الجارية.

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