24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:3612:4116:0118:3919:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  2. بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)

  3. انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)

  4. المخدرات وغسيل الأموال موضوع لقاء مغربي بلجيكي (5.00)

  5. الخلفي من طنجة: الإعلام لم يعد ترفا .. و"الهاكا" ملزمة بالتنوع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة تتدخل ضد "محاولة اغتصاب" في مدينة تنغير

الشرطة تتدخل ضد "محاولة اغتصاب" في مدينة تنغير

الشرطة تتدخل ضد "محاولة اغتصاب" في مدينة تنغير
هسبريس من تنغير
الخميس 15 مارس 2018 - 18:07

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تنغير من إيقاف شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة اغتصاب.

وقالت مفوضية الشرطة بتنغير إن "مصالح الأمن توصلت بشكاية من لدن مواطنة بلجيكية، من أصل مغربي، حول تعرضها لمحاولة الاغتصاب من لدن المشتبه فيه، قبل أن تسفر إجراءات البحث من تشخيص هوية المعني بالأمر وإيقافه في وقت وجيز".

وأضاف المصدر نفسه أن المشتبه فيه وضع تحت تدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما ما زالت التحريات متواصلة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.