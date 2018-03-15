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كُتّاب وآراء
الشرطة تتدخل ضد "محاولة اغتصاب" في مدينة تنغير
تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تنغير من إيقاف شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة اغتصاب.
وقالت مفوضية الشرطة بتنغير إن "مصالح الأمن توصلت بشكاية من لدن مواطنة بلجيكية، من أصل مغربي، حول تعرضها لمحاولة الاغتصاب من لدن المشتبه فيه، قبل أن تسفر إجراءات البحث من تشخيص هوية المعني بالأمر وإيقافه في وقت وجيز".
وأضاف المصدر نفسه أن المشتبه فيه وضع تحت تدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما ما زالت التحريات متواصلة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.