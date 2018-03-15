اعتقال مغربية وضعت حدا لحياة مولودها في إسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

وضعت شابة مغربية حدا لحياة رضيعها حديث الولادة ببلدية "ألكلا دي إيناريس" التابعة لمحافظة مدريد الإسبانية، بعدما اعتدت عليه بواسطة آلة حادة لأسباب لا تزال مجهولة.

ووفق ما نقلته صحيفة "كاسو أيسلادو" الإسبانية فإن الأم المغربية، البالغة من العمر 19 عاما، قتلت مولودها ووضعت جثته داخل خزانة ملابس بالإقامة التي تقطن فيها، مشيرة إلى أنها توجهت إلى مستشفى بالمنطقة وبيدها صور لنزيف مهبلي، في محاولة لإخفاء حقيقة وضع الحمل.

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته فإن فريقا طبيا مختصا قام بإبلاغ الشرطة، بعدما أكدت التحاليل أن المرأة قد ولدت للتو، مبرزة في المنحى ذاته أنه جرى إدخال الشابة المغربية إلى غرفة بالمركز الاستشفائي المذكور تحت تدابير المراقبة، في انتظار البحث عن مكان وجود المولود الجديد.

وقام أفراد من عائلة الشابة بإشعار الشرطة فور عثورهم على الرضيع المخبأ داخل خزانة ملابس وعليه علامات العنف، حيث أفادت نتائج التشريح الطبي للجثة بأن الوفاة نجمت عن جروح باستعمال سكين، قبل أن يأمر القاضي باعتقال الجانية بصفة احتياطية، في انتظار تعميق البحث بشأن هذه الجريمة.