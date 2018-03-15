24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:3612:4116:0118:3919:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  2. بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)

  3. انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)

  4. المخدرات وغسيل الأموال موضوع لقاء مغربي بلجيكي (5.00)

  5. مناظرة الفلاحة بمكناس تراهن على الشباب والتنمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اعتقال مغربية وضعت حدا لحياة مولودها في إسبانيا

اعتقال مغربية وضعت حدا لحياة مولودها في إسبانيا

اعتقال مغربية وضعت حدا لحياة مولودها في إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 15 مارس 2018 - 22:50

وضعت شابة مغربية حدا لحياة رضيعها حديث الولادة ببلدية "ألكلا دي إيناريس" التابعة لمحافظة مدريد الإسبانية، بعدما اعتدت عليه بواسطة آلة حادة لأسباب لا تزال مجهولة.

ووفق ما نقلته صحيفة "كاسو أيسلادو" الإسبانية فإن الأم المغربية، البالغة من العمر 19 عاما، قتلت مولودها ووضعت جثته داخل خزانة ملابس بالإقامة التي تقطن فيها، مشيرة إلى أنها توجهت إلى مستشفى بالمنطقة وبيدها صور لنزيف مهبلي، في محاولة لإخفاء حقيقة وضع الحمل.

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته فإن فريقا طبيا مختصا قام بإبلاغ الشرطة، بعدما أكدت التحاليل أن المرأة قد ولدت للتو، مبرزة في المنحى ذاته أنه جرى إدخال الشابة المغربية إلى غرفة بالمركز الاستشفائي المذكور تحت تدابير المراقبة، في انتظار البحث عن مكان وجود المولود الجديد.

وقام أفراد من عائلة الشابة بإشعار الشرطة فور عثورهم على الرضيع المخبأ داخل خزانة ملابس وعليه علامات العنف، حيث أفادت نتائج التشريح الطبي للجثة بأن الوفاة نجمت عن جروح باستعمال سكين، قبل أن يأمر القاضي باعتقال الجانية بصفة احتياطية، في انتظار تعميق البحث بشأن هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بنوتة الخميس 15 مارس 2018 - 23:08
اكيد ان الطفل المسكين ناتج عن علاقة غير شرعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - amorran nelmghreb الخميس 15 مارس 2018 - 23:11
هاد المغاربة فين ما مشاو تيشوهو بينا السلامة ياربي الله ياخد فيهم الحق هادو لي خرجو على المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - لاحول ولا قوة الا بالله الخميس 15 مارس 2018 - 23:12
لاحول ولا قوة الا بالله
حتى التماسيح لاتفعل امر كهذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.