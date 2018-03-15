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العثور على جثة عسكري متقاعد في منزله بالعيون
الخميس 15 مارس 2018 - 19:19
عثر على جثة عسكري متقاعد، عمره 64 سنة، أمس ليلا، داخل منزله الكائن بزنقة ورززات بالمحاذاة مع شارع بوكراع بمدينة العيون.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل دفع الجيران إلى إبلاغ الشرطة، التي عثرت على الشخص المذكور جثةً هامدة متحللة بعد أن فارق الحياة قبل أيام.
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون قصد إخضاعها للترشيح الطبي، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عـــــــــــلال المعقول الخميس 15 مارس 2018 - 20:28
يجب على الدولة ان تتكفل ببناء دار للعجزة للمسنين من قدماء المحاربين العسكريين - كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة - فأغلب المتقاعدين لم يتعودوا على العيش مع الاسرة والابناء - أغلبهم قضى حياته في المعسكرات والحروووب - بحيث يصبح وظعه الاجتماعي غير مرغوب فيه للعيش مع الاسرة - وهناك العديد من الابناء ليس لهم مشاعر نحو أب متقاعد له افكار كلها اضطرابات - وأوامر حروووب صارمة - شكرا هسبريس منبع حرية التعبير
2 - hassan الخميس 15 مارس 2018 - 20:34
سارح هاد الجنود القدما تخلت عليهم دوله بعدما خادمو البلاد عندما كانت البلاد في عاهد الحسان تاني سعب خسوسان في المجال العسكري فقد كانو الجنود في تلك الفترة يوعانون من النحيه نفسيه والماديه وغيرها وفي الاخير يرمونا بتقاعد هازيل واغلبهم لايستظعون الاندماج ويعشون في انعزال حتا يموتون دون ان يعلم احد بموته واغلب الجنود تاتخلا عليه زوجا لان انتاهت مدت التسغلال وفي الاخير داك تقاعد الهازيل تاخذ زوجه ماد يفعال المسكين.الله اما هذا منكر
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