العثور على جثة عسكري متقاعد في منزله بالعيون

هسبريس من الرباط

عثر على جثة عسكري متقاعد، عمره 64 سنة، أمس ليلا، داخل منزله الكائن بزنقة ورززات بالمحاذاة مع شارع بوكراع بمدينة العيون.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل دفع الجيران إلى إبلاغ الشرطة، التي عثرت على الشخص المذكور جثةً هامدة متحللة بعد أن فارق الحياة قبل أيام.

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون قصد إخضاعها للترشيح الطبي، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة.