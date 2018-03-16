24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:34
|12:41
|16:01
|18:39
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- باحثون صحراويون يحققون مؤلفات لتحصين "الأمن الروحي" للمغاربة
- أوكرانيا تحظر تنافس رياضييها على أرض روسيا
- مطالبة من مليلية بمعهد إسباني جديد في الناظور
- خبراء الحد من المخاطر النووية يجتمعون بالرباط
- خريبكة تحسم تمثيلها بمسابقة محمد السادس للقرآن
بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)
انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)
- انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا - (143)
- الحكومة ترفض الاحتجاجات وتواجه حراك جرادة بـ"العين الحمراء" - (90)
- متولي يهاجم رونار: "وساطات" تقود إلى صفوف المنتخب الوطني - (71)
- رونار يَرد على اتهامات اللاعب متولي ويهدّد بجره إلى القضاء - (70)
- الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة تعلن نجاح إضرابها - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصالح الدرك توقف أربعة شبان في السراغنة
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة القروية لهيادنة، بإقليم قلعة السراغنة، الخميس، أربعة مشتبه بهم في سرقة مواد تخص الاطعام المدرسي لمدرسة ابتدائية بجماعة أولاد اصبيح.
وأوضحت مصادر هسبريس أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، حين قام أربعة شبان باقتحام إحدى قاعات المؤسسة المذكورة وسرقة ما بها من مواد غذائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي باشر تحرياته فور توصله بشكاية في الموضوع، وجمع كل ما يمكن أن يفيد في العثور على الفاعلين الحقيقيين؛ ما مكن من توقيف المشتبه فيهم الأربعة وتقديمهم للعدالة بعد تحرير محضر في النازلة.