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الرئيسية | حوادث | مصالح الدرك توقف أربعة شبان في السراغنة

مصالح الدرك توقف أربعة شبان في السراغنة

مصالح الدرك توقف أربعة شبان في السراغنة
ابراهيم مغراوي
الجمعة 16 مارس 2018 - 01:40

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة القروية لهيادنة، بإقليم قلعة السراغنة، الخميس، أربعة مشتبه بهم في سرقة مواد تخص الاطعام المدرسي لمدرسة ابتدائية بجماعة أولاد اصبيح.

وأوضحت مصادر هسبريس أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، حين قام أربعة شبان باقتحام إحدى قاعات المؤسسة المذكورة وسرقة ما بها من مواد غذائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي باشر تحرياته فور توصله بشكاية في الموضوع، وجمع كل ما يمكن أن يفيد في العثور على الفاعلين الحقيقيين؛ ما مكن من توقيف المشتبه فيهم الأربعة وتقديمهم للعدالة بعد تحرير محضر في النازلة.

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