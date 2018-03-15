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الرئيسية | حوادث | مصرع ثلاثة تلاميذ في حادثة سير نواحي برشيد

مصرع ثلاثة تلاميذ في حادثة سير نواحي برشيد

مصرع ثلاثة تلاميذ في حادثة سير نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 15 مارس 2018 - 20:10

لقي ثلاثة تلاميذ مصرعهم في حادثة سير وقعت مساء اليوم الخميس على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين برشيد وخريبكة، بالنفوذ الترابي لجماعة لمباركيين، بالقرب من إعدادية لمباركيين بإقليم برشيد.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن مصرع التلاميذ الثلاثة المنحدرين من منطقتي رياح والفقرا جاء بعدما كانوا، رفقة زميل لهم، متوجهين إلى الإعدادية قصد حضور إحدى الحصص المسائية، إلا أن سيارة خفيفة من طراز "غولف" صدمتهم، ليفارق الحياة التلاميذ الثلاثة، فيما نجا رابعهم من موت محقق.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور عناصر الدرك الملكي التابعة لبرشيد، وممثل عن السلطات الإقليمية والمحلية، ورئيس المجلس البلدي لبرشيد، وجرى نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات في انتظار إخضاعها إلى التشريح الطبي أو المعاينة.

وأضافت المصادر نفسها أن مدير المؤسسة أخبر رؤساءه بالمديرية الإقليمية وأكاديمية الدار البيضاء سطات، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي بحثا لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - متأكد الخميس 15 مارس 2018 - 20:30
تعددت الأسباب والموت واحد فالموت سيزور كل واحد منا لا محالة ولنسأل أنفسنا ماذا أعددنا لها؟فلنتب إلى الله قبل أن تدركنا ونحن في غفلة ونكون من الخاسرين.
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك ورحمتك آمين.
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27
2 - حلالة 59 الخميس 15 مارس 2018 - 20:32
أحيانا القانون لا يكون منصفا بشكل تام. ويبقى هذا السائق المتهور " قاتل " ويتوجب التعامل معه كقاتل نعم قاتل و ليس من باب الارادة الخارجة. فالتعويض لن يماثل دخول الطفل و الخروج أمام ناظر أعين والديه و اخوانه. وجوده حيا أغلى من أي تعويض مادي. و يطلق القاتل بعد أيام من الاعتقال...... مع الأسف
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3 - مصطفى الخميس 15 مارس 2018 - 20:46
لا حول ولا قوة الا بالله طرق الموت في بلادنا لازالت تحصد أرواح الأبرياء هناك مسؤولية مشتركة من الدولة و السائقين الدولة خاصها توفر بنية تحتية و السائقين الله يهديهم ناهيك عن طريق الموت بمتياز الرابطة من برشيد و حد السوالم تقريبا كل أسبوع هناك وفيات المزيد من الحيطة و الحذر
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5
4 - Nora الخميس 15 مارس 2018 - 20:49
انا لله و انا اليه راجعون. لقد تأثرت كثيرا لقراءة الخبر. اللي أطفال ابرياء في طريقهم لطلب العلم رغم قساوة الظروف و البعد من المؤسسة التعليمية، يذهبون ضحية تهور سائق ربما كان يسوق بسرعة.. خسارة كبيرة و احتراق قلب أسرهم. اللهم أرجلهم و ارزق أهلهم الصبر و السلوان.
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5 - المغربي الخميس 15 مارس 2018 - 20:57
كفى ...كفى...كفى...
في سوريا وفي المغرب الحصيلة واحدة
الفرق فقط في الطريقة
حرب الطرقات و حرب الطائرات
ولا حول ولا قوة الا بالله.
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