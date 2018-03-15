24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:36
|12:41
|16:01
|18:39
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تنديد حقوقي بترحيل تعسفي لمهاجرين من الجزائر
- فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر
- باحثون صحراويون يحققون مؤلفات لتحصين "الأمن الروحي" للمغاربة
- إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة
- بنعبد الله ومستقبل الحكومة
بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)
انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)
رصيف الصحافة: التبليغ عن جريمة وهمية يطيح ببرلماني وطبيب (5.00)
- انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا - (141)
- فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر - (118)
- متولي يهاجم رونار: "وساطات" تقود إلى صفوف المنتخب الوطني - (69)
- الحكومة ترفض الاحتجاجات وتواجه حراك جرادة بـ"العين الحمراء" - (68)
- الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة تعلن نجاح إضرابها - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع ثلاثة تلاميذ في حادثة سير نواحي برشيد
لقي ثلاثة تلاميذ مصرعهم في حادثة سير وقعت مساء اليوم الخميس على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين برشيد وخريبكة، بالنفوذ الترابي لجماعة لمباركيين، بالقرب من إعدادية لمباركيين بإقليم برشيد.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن مصرع التلاميذ الثلاثة المنحدرين من منطقتي رياح والفقرا جاء بعدما كانوا، رفقة زميل لهم، متوجهين إلى الإعدادية قصد حضور إحدى الحصص المسائية، إلا أن سيارة خفيفة من طراز "غولف" صدمتهم، ليفارق الحياة التلاميذ الثلاثة، فيما نجا رابعهم من موت محقق.
وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور عناصر الدرك الملكي التابعة لبرشيد، وممثل عن السلطات الإقليمية والمحلية، ورئيس المجلس البلدي لبرشيد، وجرى نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات في انتظار إخضاعها إلى التشريح الطبي أو المعاينة.
وأضافت المصادر نفسها أن مدير المؤسسة أخبر رؤساءه بالمديرية الإقليمية وأكاديمية الدار البيضاء سطات، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي بحثا لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك ورحمتك آمين.
في سوريا وفي المغرب الحصيلة واحدة
الفرق فقط في الطريقة
حرب الطرقات و حرب الطائرات
ولا حول ولا قوة الا بالله.