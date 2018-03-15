مصرع ثلاثة تلاميذ في حادثة سير نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي ثلاثة تلاميذ مصرعهم في حادثة سير وقعت مساء اليوم الخميس على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين برشيد وخريبكة، بالنفوذ الترابي لجماعة لمباركيين، بالقرب من إعدادية لمباركيين بإقليم برشيد.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن مصرع التلاميذ الثلاثة المنحدرين من منطقتي رياح والفقرا جاء بعدما كانوا، رفقة زميل لهم، متوجهين إلى الإعدادية قصد حضور إحدى الحصص المسائية، إلا أن سيارة خفيفة من طراز "غولف" صدمتهم، ليفارق الحياة التلاميذ الثلاثة، فيما نجا رابعهم من موت محقق.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور عناصر الدرك الملكي التابعة لبرشيد، وممثل عن السلطات الإقليمية والمحلية، ورئيس المجلس البلدي لبرشيد، وجرى نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات في انتظار إخضاعها إلى التشريح الطبي أو المعاينة.

وأضافت المصادر نفسها أن مدير المؤسسة أخبر رؤساءه بالمديرية الإقليمية وأكاديمية الدار البيضاء سطات، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي بحثا لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.