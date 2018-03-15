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الرئيسية | حوادث | سقوط قتلى وجرحى في انهيار جسر للمشاة بميامي

سقوط قتلى وجرحى في انهيار جسر للمشاة بميامي

سقوط قتلى وجرحى في انهيار جسر للمشاة بميامي
هسبريس - إفي
الخميس 15 مارس 2018 - 21:35

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس بانهيار جسر للمشاة تم بناؤه حديثا على أحد شوارع مدينة ميامي الأمريكية والذي يربط بين منازل الطلبة والحرم الجامعي لجامعة فلوريدا الدولية، ما أسفر عن مصرع عدة أشخاص.

وانهار الجسر، الذي ما زال تحت الإنشاء، لأسباب مجهولة على شارع 8 المعروف، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام محلية نقلا عن دورية الطرق، سقوط "عدة قتلى"، بينما أشارت وحدة رجال الإطفاء عبر شبكة "تويتر" عن وجود "عدد كبير من الجرحى".

وأظهرت الصور التي تم بثها عبر التليفزيون انهيار جزء كبير من الجسر على السيارات التي كانت متواجدة في نفس الوقت.

وأشارت القناة العاشرة المحلية إلى نقل ستة أشخاص على الأقل للمستشفى على الفور لتلقي الإسعافات، بينما تتواصل أعمال إخراج الأشخاص من تحت الأنقاض.

وبدأت أعمال بناء الجسر في ربيع 2017 وكان من المنتظر أن تنتهي بداية العام المقبل.

وتقدر ميزانية بناء الجسر، الذي يزن 950 طنا ويبلغ ارتفاعه 53م، 14.2 مليون دولار وكان يهدف لربط بعض مساكن الطلبة في حي سويتووتر بالحرم الجامعي الرئيسي لجامعة فلوريدا

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - hicham الخميس 15 مارس 2018 - 21:47
المهندس سيحاسب حساب امريكي صرف اما القتلى فنوما هنيا و بالشفاء للجرحى
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-6
2 - Rachid الخميس 15 مارس 2018 - 21:54
الغش حتا عند المريكاان صافي مابقا مايعجب ................
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32
3 - السادمي الخميس 15 مارس 2018 - 21:54
الحمد لله مشي غير احنا اللي يطيحو عندنا لقناطر... هاد الشي اللي تلاقهم يفكرو فيه المسؤولين ديولنا.........
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39
4 - Bidawi الخميس 15 مارس 2018 - 21:55
خلعتونا، كايحساب لي واش حدا ميامي فعين الدياب
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41
5 - hamid loujdi الخميس 15 مارس 2018 - 21:56
تصور اخي المواطن لو انه وقع في المغرب، لقامت الدنيا ولم تقعد، لسموهم شهداء القنطرة.
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6 - فريد الخميس 15 مارس 2018 - 21:57
كن وقعات في المغرب كن دارو فيها ايدين و رجلين اعداء البلاد.
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38
7 - hamza الخميس 15 مارس 2018 - 21:59
هادشي خاصو يتخاد بعين الاعتبار بالنسبة لمتانة البنية التحتية ديال الميريكان فالترشح للمونديال هههه
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22
8 - pikatchu الخميس 15 مارس 2018 - 22:07
فين هما دوك لي كلشوي مسدعين لينا راسنا طرقات أمريكا .في أمريكا لن تجد ... في أمريكا لدينا... في أمريكا كلو شيء.... وتكمشو دبة او سكتو
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15
9 - جبلي حور الخميس 15 مارس 2018 - 22:09
أوواه حتى أمريكا فيها الغشاشة أم قداء وقدر
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11
10 - الغزواني الخميس 15 مارس 2018 - 22:11
حمد الله ماشي غير حنا الي عندنا الغش
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12
11 - فهم الهم الخميس 15 مارس 2018 - 22:11
شتوا حتى امريكا عندهم المهندسين غشاشا
وتيطحوا عندهم الجسور.غير تظلموا بلادكم.
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10
12 - rachida الخميس 15 مارس 2018 - 22:12
الى السيد رشيد الغش كله جاي من امريكا لان اكبر الغشاشين تحميهم امريكا لتستغلهم في يوم من الايام .
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12
13 - simo الخميس 15 مارس 2018 - 22:25
وهل تتوقع ان هذا الحادث سيمر مرور الكرام عند الامريكيين
سيكون هناك تحقيقات وتحقيقات عميقة مستقلة لمعرفة اسباب هذا الحادث وإن تبين هناك خطأ بشري سيعاقب حسب القوانين
هادي راها امريكا وحتّا واحد ما يقدر إكون فوق القانون
راه بلاد الديمقراطية ديال بصّح ماشي بّاك صاحبي ولا خو مول الباش
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-2
14 - Adilusa الخميس 15 مارس 2018 - 22:42
التعليق رقم 8
الحوادث تقع في كل أنحاء العالم هذا لا شك فيه. لكن الفرق هو أن أصحاب الحق ستصلهم حقوقهم و هم في البيت.. أما المغرب فطلع و نزل فالمحاكم وفلخر يضحك عليك المحامي و يدي ليك رزقك.

هذا هو الفرق.
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1
15 - محمد الخميس 15 مارس 2018 - 22:51
الناس الذين يقولون بأن سبب سقوط الجسر بسبب الغش ليس هناك غش على الطريقة المغربية لأن هناك محاسبة شديدة فالظاهر أن المهندسين أخطأو بحساب ما ثم إن البناية هي لجسر علوه 53 متر و ليس قنطرة عادية فبناء الجسور معقد و يجب أخذ بعين الإعتبار حتى ابسط الأشياء مثل الريح الخفيفة و الهزات الأرضية الخفيفة التي لا نشعر بها عادة وهناك عوامل أخرى بسيطة إن لم ينتبه إليها المهندسون ستقع كارثة مثل التي وقعت لذلك لا مقارنة بين مسؤوليهم هناك و بين من يبيع ضميره مقابل دريهمات هنا
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0
16 - غي دايز الخميس 15 مارس 2018 - 22:58
مهندس مغربي مشا فالقرعة ديال 2017
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2
17 - رشيد الخميس 15 مارس 2018 - 22:59
الحمد لله ليست في المغرب..لو وقعت لانتصبت معاويل أعداء الوطن وألسنتهم تصدح في كل أركان وطننا الغالي تسبُّ وتقدح بكل ما لديها من مكبوتات وغل دفين.. ولكن المصائب دول..
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0
18 - عزالدين الخميس 15 مارس 2018 - 23:06
هدا شي مهندس ولا المقاول مغربي بلا شك
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