سقوط قتلى وجرحى في انهيار جسر للمشاة بميامي

هسبريس - إفي

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس بانهيار جسر للمشاة تم بناؤه حديثا على أحد شوارع مدينة ميامي الأمريكية والذي يربط بين منازل الطلبة والحرم الجامعي لجامعة فلوريدا الدولية، ما أسفر عن مصرع عدة أشخاص.

وانهار الجسر، الذي ما زال تحت الإنشاء، لأسباب مجهولة على شارع 8 المعروف، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام محلية نقلا عن دورية الطرق، سقوط "عدة قتلى"، بينما أشارت وحدة رجال الإطفاء عبر شبكة "تويتر" عن وجود "عدد كبير من الجرحى".

وأظهرت الصور التي تم بثها عبر التليفزيون انهيار جزء كبير من الجسر على السيارات التي كانت متواجدة في نفس الوقت.

وأشارت القناة العاشرة المحلية إلى نقل ستة أشخاص على الأقل للمستشفى على الفور لتلقي الإسعافات، بينما تتواصل أعمال إخراج الأشخاص من تحت الأنقاض.

وبدأت أعمال بناء الجسر في ربيع 2017 وكان من المنتظر أن تنتهي بداية العام المقبل.

وتقدر ميزانية بناء الجسر، الذي يزن 950 طنا ويبلغ ارتفاعه 53م، 14.2 مليون دولار وكان يهدف لربط بعض مساكن الطلبة في حي سويتووتر بالحرم الجامعي الرئيسي لجامعة فلوريدا