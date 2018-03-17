إيقاف مبحوث عنه بسبب المخدرات في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرض المركز الترابي للدرك الملكي بسرية سطات على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مشتبها فيه بترويج المخدرات، للنظر في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالحيازة والاتجار في الممنوعات.

المشتبه فيه كان موضوع مذكرات بحث وطنية من قبل مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، قبل أن تتمكّن عناصر الدرك من إيقافه على مستوى منطقة "العراعير"، ضواحي سطات، بعدما كان على متن سيارة خفيفة محمّلة بكمية مهمّة من المخدرات موزّعة بين سنابل القنّب الهندي "الكيف" والشيرا.

الضنين أبدى مقاومته لعناصر الدرك الملكي في بداية الأمر، قبل أن تتم السيطرة عليه وإيقافه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل الاستماع إليه.