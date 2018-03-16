سقوط شجرة يصيب 8 مصلّين بجروح في مدينة سلا

هسبريس ـ و.م.ع

أفادت السلطات المحلية لعمالة سلا أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، إثر سقوط شجرة على الرصيف المحاذي لـ"مسجد الفتح"، الكائن بمنطقة دوار عنق الجمل في "سلا - الجديدة"، حيث كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته أن "السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بسلا لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما استدعت حالات 3 منهم النقل إلى مستشفى ابن سينا، بالرباط، للخضوع للمزيد من الفحوصات والعلاجات الطبية".