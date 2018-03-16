24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/03/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:34
|12:41
|16:01
|18:39
|19:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟
- هشاشة "القوة الناعمة" تحد من نجاعة النموذج التنموي بالمغرب
- معاناة الطفلة رميساء
- رجال بوتين يحملون ملامح الصراع داخل النخبة الحاكمة بروسيا
- شيشة
بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)
تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة (5.00)
- الحكومة ترفض الاحتجاجات وتواجه حراك جرادة بـ"العين الحمراء" - (99)
- رونار يَرد على اتهامات اللاعب متولي ويهدّد بجره إلى القضاء - (78)
- متولي: لم أفتر على رونار .. وجهات حاربتني في المنتخب المغربي - (64)
- هذه تفاصيل اكتشاف أقدم آثار لجينات الإنسان في مغارة تافوغالت - (56)
- حراك جرادة يعيد "الخصومة" بين الدولة و"الجماعة" إلى الواجهة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
سقوط شجرة يصيب 8 مصلّين بجروح في مدينة سلا
الجمعة 16 مارس 2018 - 15:00
أفادت السلطات المحلية لعمالة سلا أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، إثر سقوط شجرة على الرصيف المحاذي لـ"مسجد الفتح"، الكائن بمنطقة دوار عنق الجمل في "سلا - الجديدة"، حيث كانوا يؤدون صلاة الجمعة.
وأوضح المصدر ذاته أن "السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بسلا لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما استدعت حالات 3 منهم النقل إلى مستشفى ابن سينا، بالرباط، للخضوع للمزيد من الفحوصات والعلاجات الطبية".