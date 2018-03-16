حريق يلتهم 6 حافلات بالدشيرة ضواحي العيون

هسبريس من الداخلة

شبّ حريق في 06 حافلات للنقل بمشروع الطاقة الشمسية بجماعة الدشيرة التي تبعد عن مدينة العيون بـ 30 كلم شرقا، اليوم الجمعة، أسفر عن خسائر مادية فادحة دون أن يتسبب في أي خسائر في الأروح.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن النيران اندلعت بشكل مفاجئ في ست حافلات أتت عليها بالكامل، دون تسجيل خسائر بشرية.

الحريق استنفر عناصر الوقاية المدنية التي هرعت إلى عين المكان في محاولة للسيطرة عليه والحيلولة دون امتداده، وتدخل السلطات المحلية، وفتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي للوقوف على أسبابه وحيثياته.