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الرئيسية | حوادث | قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة

قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة

قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 16 مارس 2018 - 21:10

توفي شخصان وأصيب دركي بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم الجمعة، نتيجة تعرّضهم لحادثة سير على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين المنصورية وبوزنيقة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين بالطريق الرابطة بين المنصورية وبوزنيقة، أسفر عن وفاة شخص بعين المكان، في حين نقل كل من الدركيّ وشخص ثان إلى مستعجلات القرب ببوزنيقة لتلقي الإسعافات الأولية.

وأضافت المصادر نفسها أن الجروح الخطيرة التي أصيب بها كل من الدركي والشخص الثاني عجّلت بنقل الدركي إلى المستشفى العسكري بالرباط، في حين جرى توجيه الجريح الثاني إلى المستشفى الجامعي بالمدينة ذاتها إلا أنه فارق الحياة.

وزادت مصادرنا أن الحادث استنفر عناصر الضابطة القضائية والسلطات المحلية والوقاية المدنية، وجرت معاينة جثة الهالك الذي توفي بعين المكان ونقلها إلى مستودع الأموات، في حين تم توجيه المصابين إلى المستشفى، مع فتح بحث في ظروف وملابسات الحادث المميت، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

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