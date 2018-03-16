24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:34
|12:41
|16:01
|18:39
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سقوط شجرة يصيب 8 مصلّين بجروح في مدينة سلا
- أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية
- "الهاكا" توقف بث برنامج إذاعي بسبب "جواب داعية"
- المغاربة يفضلون التأمين على الحياة أكثر من حوادث الشغل والسيارات
- محاولة اعتداء تستهدف القنصل السنغالي في مدريد
تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة (5.00)
"مبعوث العماري" يرأب الصدع بين بكوري ومنتخبين بالبيضاء (5.00)
الدخيل: "نُخب الصحراء" تستفيد من استمرار النزاع مع البوليساريو (5.00)
جمعيات تؤازر المستهلك .. قوانين بلا تطبيق وشكايات بلا إنصات (5.00)
- متولي: لم أفتر على رونار .. وجهات حاربتني في المنتخب المغربي - (80)
- هذه تفاصيل اكتشاف أقدم آثار لجينات الإنسان في مغارة تافوغالت - (63)
- بنهيمة يدعم الحريات الفردية وينتظر "وزير النزوح القرويّ" بالحكومة - (60)
- الدخيل: "نُخب الصحراء" تستفيد من استمرار النزاع مع البوليساريو - (58)
- حراك جرادة يعيد "الخصومة" بين الدولة و"الجماعة" إلى الواجهة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة
توفي شخصان وأصيب دركي بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم الجمعة، نتيجة تعرّضهم لحادثة سير على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين المنصورية وبوزنيقة.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين بالطريق الرابطة بين المنصورية وبوزنيقة، أسفر عن وفاة شخص بعين المكان، في حين نقل كل من الدركيّ وشخص ثان إلى مستعجلات القرب ببوزنيقة لتلقي الإسعافات الأولية.
وأضافت المصادر نفسها أن الجروح الخطيرة التي أصيب بها كل من الدركي والشخص الثاني عجّلت بنقل الدركي إلى المستشفى العسكري بالرباط، في حين جرى توجيه الجريح الثاني إلى المستشفى الجامعي بالمدينة ذاتها إلا أنه فارق الحياة.
وزادت مصادرنا أن الحادث استنفر عناصر الضابطة القضائية والسلطات المحلية والوقاية المدنية، وجرت معاينة جثة الهالك الذي توفي بعين المكان ونقلها إلى مستودع الأموات، في حين تم توجيه المصابين إلى المستشفى، مع فتح بحث في ظروف وملابسات الحادث المميت، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.