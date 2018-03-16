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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متورطين في حيازة وترويج المخدرات
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها.
وقد تم توقيف المشتبه بهم حينما كانوا على متن حافلة تربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، "حيث تم العثور بحوزتهم على ثلاثة آلاف قرص مخدر من نوع "إكستازي"، فضلا عن حجز مبلغ 10 آلاف و50 درهما يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ان اراد المخزن ان يرتاح ويريح العالم من هذه الافة التي تدمر عقول الملايين الشباب وفي مقدمتهمم شباب المغربي فالمخزن يعرف جيدا وكر هذه الافة ولكن ما دامت تلك الحقول تغذي اصحاب الكروش الصغيرة وتدمر عقول الفقراء اوالمتشردين والمشرملين فلا احد يتجراء ويقضي عليها نهائيا
شكرا لجريدتنا التي اتيحت لنا الفرصة لتعبير