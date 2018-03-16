الأمن يوقف متورطين في حيازة وترويج المخدرات

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها.

وقد تم توقيف المشتبه بهم حينما كانوا على متن حافلة تربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، "حيث تم العثور بحوزتهم على ثلاثة آلاف قرص مخدر من نوع "إكستازي"، فضلا عن حجز مبلغ 10 آلاف و50 درهما يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.