24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:3412:4116:0118:3919:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. هشاشة "القوة الناعمة" تحد من نجاعة النموذج التنموي بالمغرب (5.00)

  2. "حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)

  3. تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة (5.00)

  4. "مبعوث العماري" يرأب الصدع بين بكوري ومنتخبين بالبيضاء (5.00)

  5. الأمازيغية والهُوِّية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطين في حيازة وترويج المخدرات

الأمن يوقف متورطين في حيازة وترويج المخدرات

الأمن يوقف متورطين في حيازة وترويج المخدرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 مارس 2018 - 22:05

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها.

وقد تم توقيف المشتبه بهم حينما كانوا على متن حافلة تربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، "حيث تم العثور بحوزتهم على ثلاثة آلاف قرص مخدر من نوع "إكستازي"، فضلا عن حجز مبلغ 10 آلاف و50 درهما يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - IBN JAZAIER الجمعة 16 مارس 2018 - 22:32
اتمنى ان تتقبلو صراحتي
ان اراد المخزن ان يرتاح ويريح العالم من هذه الافة التي تدمر عقول الملايين الشباب وفي مقدمتهمم شباب المغربي فالمخزن يعرف جيدا وكر هذه الافة ولكن ما دامت تلك الحقول تغذي اصحاب الكروش الصغيرة وتدمر عقول الفقراء اوالمتشردين والمشرملين فلا احد يتجراء ويقضي عليها نهائيا
شكرا لجريدتنا التي اتيحت لنا الفرصة لتعبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.