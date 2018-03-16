جثة متحللة لمواطن إسباني تستنفر سلطات بلفاع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

استنفرت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ببلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها مختلف أجهزتها من أجل فك لغز وفاة مواطن إسباني مقيم بالمنطقة، عثر عليه جثة هامدة، وفي درجة جد متقدمة من التحلل داخل منزله بمركز بلفاع.

وكان جيران الإسباني، وهو في الخمسينات من عمره، قد لاحظوا تواريه عن الأنظار منذ أزيد من أربعة أيام، مما دفعهم إلى إخبار السلطات المختصة، التي قامت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بمداهمة المنزل الذي يقطنه، مساء اليوم، فوجدته جثة هامدة.

وقد حضرت إلى مكان الواقعة عناصر الشرطة العلمية من أجل تحديد ظروف وفاة الإسباني، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي سيحدد الأسباب الحقيقية للوفاة. كما قامت السلطات الأمنية بإجراء تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.