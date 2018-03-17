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الرئيسية | حوادث | حريق مهول يأتي على جزء من سوق إنزكان

حريق مهول يأتي على جزء من سوق إنزكان

حريق مهول يأتي على جزء من سوق إنزكان
ميمون أم العيد من أكادير
السبت 17 مارس 2018 - 10:15

شبّ حريق مهول، قُبيل منتصف الليل، في سوق الثلاثاء الأسبوعي بإنزكان، في الجناحين 2 و3.

الحريق الذي لم تعرف بعد أسباب نشوبه، خلف أضرارا جسيمة في السلع والمحلات يصعب تقديرها في الفترة الحالية، سيما أن النيران لا تزال، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، تتقدم، مخلفة هلعا كبيرا في صفوف الساكنة القريبة من السوق.

وعرفت المنطقة استنفارا أمنيا، كما حضرت مصالح الوقاية المدنية. ولا تزال الجهود متواصلة لإخماد النيران، التي يجهل لحد الساعة أسباب نشوبها.

يشار إلى أن سوق الثلاثاء، الذي يغطي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 3.7 هكتار ويضم ما مجموعه 2400 متجر ويتوفر على ثمانية أبواب رئيسية، كان قد تعرض لحريق مماثل في سنة 2007 قبل أن تتم إعادة هيكلته، ثم نشب حريق آخر في الفضاء التجاري ذاته خلال شتنبر 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ريحانة السبت 17 مارس 2018 - 10:32
العلم لله متى ستنتهي سلسلة حرق الاسواق في منتصف الليل، ايعقل ان كل هاذه الحرائق صدفة؟!
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2
2 - عبدو السبت 17 مارس 2018 - 10:48
مسالة تكرار الحرائق المهولة في هدا السوق بالدات يطرح عدة اسئلة -- هل الحوادث من فعل فاعل او بصيغة اخرى هل هدا الحريق مدبر له مسبقا ام شيء اخر لان هدا السيناريو وقع مرارا و تكرارا من دون الخروج بحلول جدرية لتاهيل و تجهيز هدا السوق حتى يحترم على الاقل ابسط شروط السلامة كتوفير نقاط مائية تابثة تابعة للوقاية المدنية من اجل التدخل بسرعة في مثل هده الحالات --- فلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و الله يصبر التجار المتضررين
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3 - résistance au changement السبت 17 مارس 2018 - 11:13
سأقولها لاشماتة في من تضرر من الفاجعة ان الجشع و حب الفوضى سبب هذه الحرائق بسوق انزگان حيث تم بناء سوق جديد بالقرب من السوق القديم الا ان اصحاب الشكارة رفضو التحول..فاي عاقل سيعرف ان هذا السوق دائماً معرض للخطر لانه غير مهيكل و غير مجهز بوسائل الوقاية من الحرائق ناهيك عن ضيق الممرات داخله حيت ان الكاكين تتوسع على حساب الممرات فصار هذا السوق مرتعا _للزلالة_يتحككون على النساء
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