حريق مهول يأتي على جزء من سوق إنزكان

ميمون أم العيد من أكادير

شبّ حريق مهول، قُبيل منتصف الليل، في سوق الثلاثاء الأسبوعي بإنزكان، في الجناحين 2 و3.

الحريق الذي لم تعرف بعد أسباب نشوبه، خلف أضرارا جسيمة في السلع والمحلات يصعب تقديرها في الفترة الحالية، سيما أن النيران لا تزال، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، تتقدم، مخلفة هلعا كبيرا في صفوف الساكنة القريبة من السوق.

وعرفت المنطقة استنفارا أمنيا، كما حضرت مصالح الوقاية المدنية. ولا تزال الجهود متواصلة لإخماد النيران، التي يجهل لحد الساعة أسباب نشوبها.

يشار إلى أن سوق الثلاثاء، الذي يغطي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 3.7 هكتار ويضم ما مجموعه 2400 متجر ويتوفر على ثمانية أبواب رئيسية، كان قد تعرض لحريق مماثل في سنة 2007 قبل أن تتم إعادة هيكلته، ثم نشب حريق آخر في الفضاء التجاري ذاته خلال شتنبر 2014.